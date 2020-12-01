С 30-го ноября по 6-е декабря киевлян и гостей столицы ждет множество предновогодних и предрождественских действ и развлечений. Можно съездить на экскурсию на фабрику елочных украшений, посетить фестиваль Японии, зимнюю страну на ВДНХ, а в Великой лаврской колокольне будет работать резиденция Святого Николая.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!

Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров из Украины и Европы.

Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.

Когда: 26-27 ноября. Начало – в 17.30.

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).

Стоимость билетов: от 75 грн.

“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.

12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”

Вход на территорию парка – свободный

Резиденция Святого Николая в Великой лаврской колокольни

Всех приглашают в резиденцию Святого Николая! Ее обустроят в Великой лаврской колокольни с 1 до 25 декабря. Начало – в 10.00.

Вас ожидает незабываемая встреча со Святым Николаем!

“В течение всей работы Резиденции для детей продлятся мастер-классы и интерактивная программа” Тайна волшебного звонка “, – добавляют организаторы.

График: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:30.

Подробное расписание событий – ТУТ!

Предварительная запись – обязательна!

Зарегистрироваться можно по телефонам: (044) 406-63-66.

Интерстеллар – Органное шоу

Организаторами концерта выступает Киевский планетарий и оркестр Eclectic Sound Orchestra.

Музыкальный продюсер шоу – Сергей Лихоманенко.

Аранжировка, клавиши и ударные – Влад Солодовников.

Ассистент органиста – Евгений Герзанич.

Киевский планетарий

Когда: 3 декабря. Начало – в 19.30.

Стоимость билетов: 550-800 грн.

Дворец сказок Андерсена – Выставка

Выставка посвящена 215-летию со дня рождения датского писателя Ганса Христиана Андерсена!

Вы увидите:

иллюстрации;

книги известных издательств;

фарфоровые скульптуры героев сказок;

театральные костюмы, декорации и эскизы к спектаклям ведущих театров.

“Здесь вы сможете просмотреть короткометражные ленты и отрывки из спектаклей, а также создать в” Сказочной мастерской “собственные шедевры и пополнить коллекцию выставки, став непосредственным ее участником”, – отмечают организаторы.

Когда: 10 сентября – 18 января.

Где: в выставочных залах Дома митрополита Национального заповедника “София Киевская”.

Краски свободы. Площадь рисованный детьми – Выставка

По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства! В Киеве откроют выставку “Краски свободы. Площадь рисованный детьми”!

Открытие выставки состоится 21 ноября. Начало – в 11.00.

Вы увидите рисунки, созданные детьми от рассказов о Майдане.

Выставка продлится до 15 февраля.

Место: выставочное пространство под открытым небом “Майдан. Мемориал. Музей” ( “Куб”) на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, 3-5, м. Киев).

Загадочная Япония – Фестиваль в Киеве

Фестиваль “Загадочная Япония” пройдет в арт-пространстве Samskara с 5 до 8 декабря.

“Окунитесь с нами в японские традиции, культуру и мистику. Отправляйтесь в экзотическое путешествие одной из самых загадочных стран мира вместе с настоящими экспертами!”

приглашают организаторы.

Ежедневно на вас ожидают:

Экспозиции от настоящих мастеров, собранные в едином пространстве – уникальные кимоно, боевые доспехи самураев, японская каллиграфия на коже и камни, изящные фигурки нэцке, магические узоры суминагаси, иероглифы – ловцы снов …

Купольное кино 360.

VR-игры.

Гейм-зона с японскими настольными играми Го и Сеги.

Бьюти-зона – переодевания в косплей, кимоно, японские макияж.

Лекторий и мастер-классы.

Квесты и экскурсии.

Стоимость билетов (за 1 день):

Четверг-пятница: 15: 00-22: 00

Взрослый билет 200 грн,

школьникам и студентам 150 грн.

Суббота-воскресенье: 11: 00-22: 00

Взрослый билет 250 грн,

школьникам и студентам 150 грн.

Детям до 7 лет вход свободный.

Выходные: пн, вт, ср.