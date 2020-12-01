#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Экскурсии на фабрику елочных украшений
Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!
В программу входит:
- посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;
- музей истории игрушки и выставочных экспозиций;
- сказочный городок Lemax;
- знакомство с главным волшебником фабрики;
- почтовый офис Деда Мороза;
- мастер-класс по росписи елочной игрушки;
- посещение фирменного магазина игрушек.
Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.
Предварительная запись – обязательна!
Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.
ROSHEN Winter Village – Праздничный городок
30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!
Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!
Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.
Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).
Когда: с 30 ноября.
Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ
В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!
Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров из Украины и Европы.
Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.
Когда: 26-27 ноября. Начало – в 17.30.
Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).
Стоимость билетов: от 75 грн.
“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы
12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.
12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”
Вход на территорию парка – свободный
Резиденция Святого Николая в Великой лаврской колокольни
Всех приглашают в резиденцию Святого Николая! Ее обустроят в Великой лаврской колокольни с 1 до 25 декабря. Начало – в 10.00.
Вас ожидает незабываемая встреча со Святым Николаем!
“В течение всей работы Резиденции для детей продлятся мастер-классы и интерактивная программа” Тайна волшебного звонка “, – добавляют организаторы.
График: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:30.
Подробное расписание событий – ТУТ!
Предварительная запись – обязательна!
Зарегистрироваться можно по телефонам: (044) 406-63-66.
Интерстеллар – Органное шоу
Организаторами концерта выступает Киевский планетарий и оркестр Eclectic Sound Orchestra.
Музыкальный продюсер шоу – Сергей Лихоманенко.
Аранжировка, клавиши и ударные – Влад Солодовников.
Ассистент органиста – Евгений Герзанич.
Киевский планетарий
Когда: 3 декабря. Начало – в 19.30.
Стоимость билетов: 550-800 грн.
Дворец сказок Андерсена – Выставка
Выставка посвящена 215-летию со дня рождения датского писателя Ганса Христиана Андерсена!
Вы увидите:
- иллюстрации;
- книги известных издательств;
- фарфоровые скульптуры героев сказок;
- театральные костюмы, декорации и эскизы к спектаклям ведущих театров.
“Здесь вы сможете просмотреть короткометражные ленты и отрывки из спектаклей, а также создать в” Сказочной мастерской “собственные шедевры и пополнить коллекцию выставки, став непосредственным ее участником”, – отмечают организаторы.
Когда: 10 сентября – 18 января.
Где: в выставочных залах Дома митрополита Национального заповедника “София Киевская”.
Краски свободы. Площадь рисованный детьми – Выставка
По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства! В Киеве откроют выставку “Краски свободы. Площадь рисованный детьми”!
Открытие выставки состоится 21 ноября. Начало – в 11.00.
Вы увидите рисунки, созданные детьми от рассказов о Майдане.
Выставка продлится до 15 февраля.
Место: выставочное пространство под открытым небом “Майдан. Мемориал. Музей” ( “Куб”) на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, 3-5, м. Киев).
Загадочная Япония – Фестиваль в Киеве
Фестиваль “Загадочная Япония” пройдет в арт-пространстве Samskara с 5 до 8 декабря.
“Окунитесь с нами в японские традиции, культуру и мистику. Отправляйтесь в экзотическое путешествие одной из самых загадочных стран мира вместе с настоящими экспертами!”
приглашают организаторы.
Ежедневно на вас ожидают:
- Экспозиции от настоящих мастеров, собранные в едином пространстве – уникальные кимоно, боевые доспехи самураев, японская каллиграфия на коже и камни, изящные фигурки нэцке, магические узоры суминагаси, иероглифы – ловцы снов …
- Купольное кино 360.
- VR-игры.
- Гейм-зона с японскими настольными играми Го и Сеги.
- Бьюти-зона – переодевания в косплей, кимоно, японские макияж.
- Лекторий и мастер-классы.
- Квесты и экскурсии.
Стоимость билетов (за 1 день):
Четверг-пятница: 15: 00-22: 00
Взрослый билет 200 грн,
школьникам и студентам 150 грн.
Суббота-воскресенье: 11: 00-22: 00
Взрослый билет 250 грн,
школьникам и студентам 150 грн.
Детям до 7 лет вход свободный.
Выходные: пн, вт, ср.