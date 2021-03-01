С 1 по 7-е марта киевлян и гостей столицы ждет множество культурных развлечений: продолжает работать городок зимних развлечений, выставка настоящих тел животных, фестиваль китайских фонарей. Также неделя насыщена музыкальными концертами - "Океан Эльзы", Prime Orchestra. Киевлян также ждет балет Сухишвили.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Он будет проходить с 12 февраля по 28 марта.

Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.

В программе также:

– увлекательная шоу-программа,

– Fire show

– Аттракционы для взрослых и детей

– тематические мастер-классы, а еще много развлечений и приятных сюрпризов.

Women’s day Market – праздничная ярмарка

Всех приглашают на праздничный ярмарка – Women’s day Market!

На ярмарке вы сможете приобрести:

дизайнерские украшения и шелковые платки;

букеты из мыла;

подарочные наборы для женщин;

мишки и игрушки из роз;

и многое другое.

Когда: 27 февраля – 8 марта.

Где: Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6д).

Кавер вечер песен “Океан Эльзы”

Всех ценителей творчества группы “Океан Эльзы” приглашают на кавер вечер!

В исполнении RODIN N – вы услышите известные хиты ОЭ!

Продолжительность концерта – 2:00.

Когда 4 марта. Начало – в 19.00.

Где: Docker-G pub (г.. Киев, ул. Игоревская / Набережно-Крещатицкая, 13/5).

Стоимость билетов: 100-125 грн.

Тебе, любимой – Праздничный концерт в Оперетте

К Международному женскому дню в столичной Оперетте устроят сразу два праздничных концерта “Тебе, любимой”. Он состоится 6 и 7 марта. Стоимость билетов: от 300 до 500 гривен.

Со сцены будут звучать лучшие произведения современного и классического мирового искусства. Их будут выполнять артисты Национальной оперетты Украины.

Продолжительность концерта – 3:00.

Музыкальные поздравления, подарки, неожиданные сюрпризы – пожалуй на вечер весны и красоты!

Григ, Элгар, Чайковский – Концерт

Посетите концерт классической музыки “Григ, Элгар, Чайковский”!

Перед слушателями выступит Киевский камерный оркестр.

В программе:

Е.Елгар Серенада для струнного оркестра, соч. 20

1. Allegro piacevole

2. Larghetto

3. Allegretto

Э. Грига Две Элегические мелодии, тв.34

1.Розбите сердце

2.Остання весна

П.И.Чайковский Элегия ( «Привет благодарности») для струнного оркестра, ТН 51

П.И.Чайковский Серенада для струнного оркестра, тв.48

1. Pezzo in forma di sonatina

2. Valse

3. Elegia

4. Finale

Когда 2 марта. Начало – в 19.30.

Где: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5).

Стоимость билетов: 420 грн.

Балет Сухишвили в Киеве

Балет Сухишвили существует уже более полувека. Благодаря ему грузинский народный танец вышел на большую сцену, заставив весь мир говорить о себе. Несмотря на то что каждый раз в репертуаре ансамбля появляется что-то новое, он по-прежнему уважает давние традиции и сохраняет свой неповторимый стиль.

100 танцоров на сцене, более 2500 уникальных костюмов.

Когда: 5-8 марта. Начало – в 19.30.

Где: Дворец Украина (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 103).

Музыка любви – Концерт Prime Orchestra на ВДНХ

Prime Orchestra – музыкальный проект, соединивший в себе мощный живое звучание симфонического оркестра, современные технологии и уникальные аранжировки, а также харизматичный вокал. В состав Prime Orchestra, помимо традиционных для оркестров музыкантов, входят ди-джей, рок бэнд и несколько вокалистов.

Руководитель оркестра и саунд-продюсер: Алексей Хорольский.

Когда 7 марта.