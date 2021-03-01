#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Фестиваль гигантских китайских фонарей
Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Он будет проходить с 12 февраля по 28 марта.
Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.
В программе также:
– увлекательная шоу-программа,
– Fire show
– Аттракционы для взрослых и детей
– тематические мастер-классы, а еще много развлечений и приятных сюрпризов.
Women’s day Market – праздничная ярмарка
Всех приглашают на праздничный ярмарка – Women’s day Market!
На ярмарке вы сможете приобрести:
- дизайнерские украшения и шелковые платки;
- букеты из мыла;
- подарочные наборы для женщин;
- мишки и игрушки из роз;
- и многое другое.
Когда: 27 февраля – 8 марта.
Где: Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6д).
Кавер вечер песен “Океан Эльзы”
Всех ценителей творчества группы “Океан Эльзы” приглашают на кавер вечер!
В исполнении RODIN N – вы услышите известные хиты ОЭ!
Продолжительность концерта – 2:00.
Когда 4 марта. Начало – в 19.00.
Где: Docker-G pub (г.. Киев, ул. Игоревская / Набережно-Крещатицкая, 13/5).
Стоимость билетов: 100-125 грн.
Тебе, любимой – Праздничный концерт в Оперетте
К Международному женскому дню в столичной Оперетте устроят сразу два праздничных концерта “Тебе, любимой”. Он состоится 6 и 7 марта. Стоимость билетов: от 300 до 500 гривен.
Со сцены будут звучать лучшие произведения современного и классического мирового искусства. Их будут выполнять артисты Национальной оперетты Украины.
Продолжительность концерта – 3:00.
Музыкальные поздравления, подарки, неожиданные сюрпризы – пожалуй на вечер весны и красоты!
Григ, Элгар, Чайковский – Концерт
Посетите концерт классической музыки “Григ, Элгар, Чайковский”!
Перед слушателями выступит Киевский камерный оркестр.
В программе:
Е.Елгар Серенада для струнного оркестра, соч. 20
1. Allegro piacevole
2. Larghetto
3. Allegretto
Э. Грига Две Элегические мелодии, тв.34
1.Розбите сердце
2.Остання весна
П.И.Чайковский Элегия ( «Привет благодарности») для струнного оркестра, ТН 51
П.И.Чайковский Серенада для струнного оркестра, тв.48
1. Pezzo in forma di sonatina
2. Valse
3. Elegia
4. Finale
Когда 2 марта. Начало – в 19.30.
Где: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5).
Стоимость билетов: 420 грн.
Балет Сухишвили в Киеве
Балет Сухишвили существует уже более полувека. Благодаря ему грузинский народный танец вышел на большую сцену, заставив весь мир говорить о себе. Несмотря на то что каждый раз в репертуаре ансамбля появляется что-то новое, он по-прежнему уважает давние традиции и сохраняет свой неповторимый стиль.
100 танцоров на сцене, более 2500 уникальных костюмов.
Когда: 5-8 марта. Начало – в 19.30.
Где: Дворец Украина (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 103).
Музыка любви – Концерт Prime Orchestra на ВДНХ
Prime Orchestra – музыкальный проект, соединивший в себе мощный живое звучание симфонического оркестра, современные технологии и уникальные аранжировки, а также харизматичный вокал. В состав Prime Orchestra, помимо традиционных для оркестров музыкантов, входят ди-джей, рок бэнд и несколько вокалистов.
Руководитель оркестра и саунд-продюсер: Алексей Хорольский.
Когда 7 марта.