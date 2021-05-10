З 10-го по 16-е травня кияни та гості міста можуть відвідати на території Гідропарку парк динозаврів, на Співочому полі побувати на виставці тюльпанів. А ще у Києві влаштують міжнародний фестиваль - Anne de Kyiv Fest.

Про це розповідають #Букви.

Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні

На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!

Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.

Самі фігури виготовили у Китаї за ескізами українських братів-скульпторів Богдана, Дмитра та Тараса Пилипонюків.

Динопарк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному.

Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.

Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.

Виставка тюльпанів на Співочому полі

Крім тюльпанів, в парку також можна побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Нагадаємо, що для виставки на Співочому полі висадили понад 500 тисяч цибулин, серед яких: тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато інших.

Коли: 7-23 травня.

Віртуальна екскурсія у Чорнобиль

Дата: 11-31 травня

До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:

авторським аудіогідам,

сферам 360°,

AR-доповненням,

історичним фото.

До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.

Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.

Завантажити додаток можливо за посиланнями:

https://chornobyl.app

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Панорама Києва – Екскурсія

З 1 до 30 травня 2021 року Пароплавна компанія “Гідропарк” відкриває маршрут “Панорама Києва”!

Це чудова можливість доторкнутись до історії нашого славетного міста і прекрасно провести час на борту теплохода.

На кожному пароплаві працює буфет.

Вартість квитків: від 75 до 200 грн.

Anne de Kyiv Fest – Міжнародний фестиваль

До Днів Європи! У Києві влаштують міжнародний фестиваль – Anne de Kyiv Fest!

Головна тема фестивалю – мистецько-історичні дослідження постатей Ярослава Мудрого, дружини його Інгігерди та їхніх дітей.

Коли: 13-16 травня.

Де: на Михайлівській площі, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулку до вулиці Десятинної) та на вулиці Десятинній.

Незалежність – Фестиваль американського кіно

У Києві пройде 11-ий Фестиваль американського кіно “Незалежність”!

Фестиваль пройде у гібридному форматі: у кінотеатрі “Жовтень” та частково онлайн.

Фестиваль проходить за підтримки Посольства США в Україні.

Коли: 13-19 травня.

Програма фільмів – ТУТ!