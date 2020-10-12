Несмотря на карантин столица все же пестрит захватывающими концертами, выставками, фестивалями и событиями. Взрослых и детей ждут многочисленные мастер-классы, театральные постановки, празднование Покровы.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Роботовыставка “Восстание роботов”

Экспозиция для детей с девятью самыми популярными роботами, известными по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм.

Высота фигур от 3-6 метров.

Есть на выставке и кинематографическая сцена космической битвы. Эти декорации, обязательный инструмент лазерных боев — сверхсовременные бластеры и другие сюрпризы — со дня на день также будут доступны для маленьких посетителей и их интерактивных игр на территории роботопарка.

Когда и где: до 1 ноября на пр-т Академика Глушкова, 1.

FantaziaFest – Международный театральный фестиваль

Номинация “ТЕАТР, где играют дети”: показ конкурсных спектаклей, репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории с ведущими актерами и режиссерами Украины, творческие встречи с известными актерами театра и кино, поздравления коллективов, соревнования в импровизации, показ внеконкурсных работ, торжественное открытие фестиваля, гала-концерт, награждение.

Номинация “Твой кастинг”: конкурсный просмотр участников номинации “Твой кастинг”, фотосессия для победителей, мастер-классы, торжественное открытие фестиваля, гала-концерт, награждение.

Номинация “Театральная хореография»: показ конкурсных выступлений, мастер-классы, поздравления коллективов, торжественное открытие фестиваля, гала концерт, награждение.

Где и когда: до 31 октября на Крещатике.

АРТ. Кричать! Звать! Гореть! Украинская кинореклама 1920−30-х

Посетители могут посмотреть около 100 редких киноплакатов из фондов отдела изобразительных искусств Института книговедения ББК, созданных украинскими художниками для отечественных и зарубежных кинокартин, которые выходили в прокат в 1920−30-х годах. Все они демонстрируются впервые.

Когда и где: до 27 октября, Dovzhenko Center

Каннский фестиваль короткометражных фильмов

Каннский фестиваль короткометражных фильмов происходит в кинотеатре “Октябрь”.

Где и когда: до 7 ноября, ул. Константиновская, 26.

Несвоевременное. Виктор Сидоренко

Через размышления о памяти и время посмотреть на настоящее и себя в нем. К такому побуждает выставка работ художника Виктора Сидоренко.

Где и когда: до 18 октября, Contemporary art center M17

Онлайн-лекции по истории европейского искусства

Где и когда: до 30 декабря, ул. Бастионная, 5а, арт-студия “Ліхтарик”

Экскурсия Мистика Киева

Маршрут и объекты показа: Маршрут: Андреевский спуск, Старокиевская Гора, Андреевский спуск, 13, Замковая Гора, заброшенное кладбище, улица Чёрная Грязь, а также Три лестницы (подъемов и спусков).

Пешеходная экскурсия длительностью 3 часа.

Начало: Фонтан Самсон на Контактовой площади. Конец: Андреевская церковь.

Когда: 14 октября

Грандиозное празднование Покровы

14, 17 и 18 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь (“Парк Киевская Русь”) пройдет масштабное и зрелищное празднование Покровы и Дня защитника Украины. Гостей ждет яркая шоу-программа на историческую тематику с конно-трюковыми выступлениями, древнеславянскими забавами и мастер-классами. А еще: прогулки на лошадях, музеи и экспозиции, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни настоящего, живого средневекового города.

Когда и где: Киевская область, Обуховский район, с. Копачов (34 км. от Киева), Парк Киевская Русь, 14 октября, 13:00.

Актрисе всегда восемнадцать

Лариса Кадочникова в спектакле по пьесе Джона Маррелла.

Постановка — Давид Бабаев

Сценография — Игорь Несмиянов

Костюмы — Валентина Плавун

Композитор — Александр Шимко

Режиссёр-ассистент — Александр Степанцов

Помощник режиссёра — Виктория Асеева

Где и когда: ул. Б. Хмельницкого, 5, Театр русской драмы им. Леси Украинки. 17 октября, 12:00; 10 ноября, 20:00; 19 ноября, 20:00.

“Ненормальная”

“Ненормальная” – это жесткая, держащая зрителя в напряжении до последней реплики история, порою трагического, порою комического содержания.

Надежда Птушкина

Режиссер – Дмитрий Морозов

Сценография – Игорь Несмиянов

Руководитель постановки – Михаил Резникович

Где и когда: ул. Б. Хмельницкого, 5, Театр русской драмы им. Леси Украинки. 18 октября, 12:00; 13 ноября, 20:00.