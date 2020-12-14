С 14-го декабря по 20-е декабря киевлян и гостей столицы ждет много предновогодних и предрождественских развлечений. В день Св. Николая в столице состоится торжественное открытие главной елки страны.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Новогодняя почтовая резиденция на Главпочтамте

“Настало время, когда тысячи маленьких детей с сиянием в глазах садятся писать письма. Скоро здесь появятся интересные, щемящие и по-детски забавные письма. А мы, как официальные представители новогоднего волшебника, готовимся передавать ему все-все-все. В этом года готовим много подарков, а получат их авторы и автора искренних писем. Поэтому не теряйте времени – записывайте адрес “, – добавляют организаторы.

Кому: Новогоднем волшебнику.

Куда: город Киев, ул. Крещатик, 22, 01001.

Обязательно указывайте свой адрес, чтобы получить ответ!

Новогодняя почтовая резиденция продлится до 30 декабря.

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.

12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”

Вход на территорию парка – свободный

Городок зимних развлечений в Киеве

Для гостей готовят много праздничных развлечений!

В программе:

Самая высокая горка столицы,

просторный каток,

фуд-зона,

яркая елка,

рождественская ярмарка.

Когда: 18 декабря – 28 февраля.

Где: ул. Большая Васильковская, 103.

Зажжение главной новогодней елки в Киеве

19-го декабря в 19.00. на Софийской площади состоится зажжения Главной новогодней елки!

Также на площади будут праздновать День Святого Николая!

Тематика Нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны на этот раз будет удивлять всех. В ее основе будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной.

На 31-метровой красавицы планируется около 1500 игрушек, из них – 800 – сказочные герои и более 10 км гирлянд.

Елку украсят тематическими игрушками – это лесные звери, шишки, грибочки, желуди.

Вокруг главной елки на Софийской площади расставят пять фотозоне с искусственными елками поменьше – от 8 до 10 метров. Каждая фотозоне будет с различными лесными героями – эльфами, гномами и лесными животными.

Также у главной елки на Софийской площади будут веб-камеры. И каждый, кто не сможет прийти, увидит елку онлайн.

Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ

18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!

11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.

Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.

Где: ВДНХ, 1 павильон.

Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.

Праздник новогодней игрушки в Киеве

Даты проведения: 1-28 декабря.

Открытие: 1 декабря в 14:00.

Место проведения: Дом Центра Украинской Культуры и Искусства

(Г.. Киев, ул. Хорива, 19-В).

Организатор: Центр украинской культуры и искусства.

Генеральный партнер Гипермаркет “Рукоделие”.