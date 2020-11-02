Со 2-го по 8-е ноября киевлян и гостей столицы ждет выставка настоящих тел животных, показ короткометражного фильма Каннского фестиваля, выставка корреспондента "Радио Свобода" - Андрея Дубчака и знакомство с лошадьми редких древних пород в парке "Киевская Русь".

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Вселенная тела: Внутри животных – Выставка настоящих тел животных

В этом году в экспозиции “Вселенной тела” можно ознакомиться с животными-гигантами 30 октября в киевском ВДНХ откроют всемирно известную выставку Гунтер фон Гаґенса “Вселенная тела: Внутри животных”. Она будет состоять из более ста экспонатов – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.

Когда: с 30 октября по 31 января.

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.

Каннский фестиваль короткометражных фильмов

“Участником нашей программы стала лента молодого французского режиссера, которая стала победителем Cinéfondation, а также картины из Японии, Израиля, Венгрии и даже Албании”, – отмечают организаторы.

Продолжительность: 120 минут.

Язык: озвучено на украинском языке.

Когда: 10 сентября – 7 октября.

Где: ул. Константиновская, 26.

Когда клятвы подписан кровью – Фотопроект Андрея Дубчака

Свои работы представляет журналист и фотокорреспондент Радио Свобода – Андрей Дубчак.

Выставка будет экспонироваться каждый день с 12.00 до 20.00.

Когда: 14 октября – 4 ноября.

Где: Дом Кино (ул. Саксаганского, 6).

Вход свободный на условиях соблюдения карантинных мероприятий!

Виртуальный музей Ивана Франко

В Киеве заработал виртуальный музей Ивана Франко!

Вас ждут 3D-туры по залам квартиры-музея семьи Ивана Франко.

Вы увидите архивные документы, машинописи, частные вещи, фотографии из семейного архива, письма, семейные мебель и коллекцию картин.

3D-путешествие семейным домом Франко можно осуществить на сайте. Экскурсия проходит в сопровождении аудиогидов украинском, английском, немецком и русском языках.

Уникальная коллекция лошадей в Парке Киевская Русь

7 и 8 ноября Древний Киев Княжества Киевская Русь (“Парк Киевская Русь”) приглашает совершить увлекательное путешествие во времена Киевской Руси и познакомиться с лошадьми редких древних пород. Гостей ждет интересная программа с конно-трюкового выступлениями, древнеславянскими забавами, а также вкусные блюда из костра, музеи, экспозиции … И все это в настоящем, живом средневековом городе!

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копателей.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте “Обуховтранс” или на сайте “Парк Киевская Русь” в разделе “Контакты”.