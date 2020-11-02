#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Вселенная тела: Внутри животных – Выставка настоящих тел животных
В этом году в экспозиции “Вселенной тела” можно ознакомиться с животными-гигантами 30 октября в киевском ВДНХ откроют всемирно известную выставку Гунтер фон Гаґенса “Вселенная тела: Внутри животных”. Она будет состоять из более ста экспонатов – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.
Когда: с 30 октября по 31 января.
Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.
Каннский фестиваль короткометражных фильмов
“Участником нашей программы стала лента молодого французского режиссера, которая стала победителем Cinéfondation, а также картины из Японии, Израиля, Венгрии и даже Албании”, – отмечают организаторы.
Продолжительность: 120 минут.
Язык: озвучено на украинском языке.
Когда: 10 сентября – 7 октября.
Где: ул. Константиновская, 26.
Когда клятвы подписан кровью – Фотопроект Андрея Дубчака
Свои работы представляет журналист и фотокорреспондент Радио Свобода – Андрей Дубчак.
Выставка будет экспонироваться каждый день с 12.00 до 20.00.
Когда: 14 октября – 4 ноября.
Где: Дом Кино (ул. Саксаганского, 6).
Вход свободный на условиях соблюдения карантинных мероприятий!
Виртуальный музей Ивана Франко
В Киеве заработал виртуальный музей Ивана Франко!
Вас ждут 3D-туры по залам квартиры-музея семьи Ивана Франко.
Вы увидите архивные документы, машинописи, частные вещи, фотографии из семейного архива, письма, семейные мебель и коллекцию картин.
3D-путешествие семейным домом Франко можно осуществить на сайте. Экскурсия проходит в сопровождении аудиогидов украинском, английском, немецком и русском языках.
Уникальная коллекция лошадей в Парке Киевская Русь
7 и 8 ноября Древний Киев Княжества Киевская Русь (“Парк Киевская Русь”) приглашает совершить увлекательное путешествие во времена Киевской Руси и познакомиться с лошадьми редких древних пород. Гостей ждет интересная программа с конно-трюкового выступлениями, древнеславянскими забавами, а также вкусные блюда из костра, музеи, экспозиции … И все это в настоящем, живом средневековом городе!
Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.
Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копателей.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте “Обуховтранс” или на сайте “Парк Киевская Русь” в разделе “Контакты”.