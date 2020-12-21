С 21-го декабря по 27-е декабря киевлян и гостей столицы ждет много предновогодних и предрождественских действ. Множество развлекательных программ, костюмированных спектаклей, конкурсов. На ВДНХ можно будет посетить резиденцию Санты, покататься с горок, посетить выставку жителей морских глубин.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Сумасшедшие горки на ВДНХ

В Зимней Стране работает две горки – детская (высота – 4 метра) и взрослая (высота – 9 метров, длина – 55 метров). Действуют ограничения по возрасту – от 120 см можно на взрослую горку, до 120 см – на детскую. Ограничение по весу – до 130 кг.

График работы:

Выходные и праздники – с 10:00 до 21:00

стоимость:

1 спуск – 30 грн (безнал) / 20 грн (наличные)

5 спусков – 70 грн (безнал) / 60 (наличные)

10 спусков – 100 грн (безнал) / 90 грн (наличные).

Новогодняя почтовая резиденция на Главпочтамте

“Настало время, когда тысячи маленьких детей с сиянием в глазах садятся писать письма. Скоро здесь появятся интересные, щемящие и по-детски забавные письма. А мы, как официальные представители новогоднего волшебника, готовимся передавать ему все-все-все. В этом года готовим много подарков, а получат их авторы и автора искренних писем. Поэтому не теряйте времени – записывайте адрес “, – добавляют организаторы.

Кому: Новогоднем волшебнику.

Куда: город Киев, ул. Крещатик, 22, 01001.

Обязательно указывайте свой адрес, чтобы получить ответ!

Новогодняя почтовая резиденция продлится до 30 декабря.

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.

12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”

Вход на территорию парка – свободный

Городок зимних развлечений в Киеве

Для гостей готовят много праздничных развлечений!

В программе:

Самая высокая горка столицы,

просторный каток,

фуд-зона,

яркая елка,

рождественская ярмарка.

Когда: 18 декабря – 28 февраля.

Где: ул. Большая Васильковская, 103.

Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ

18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!

11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.

Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.

Где: ВДНХ, 1 павильон.

Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.

Праздник новогодней игрушки в Киеве

Даты проведения: 1-28 декабря.

Открытие: 1 декабря в 14:00.

Место проведения: Дом Центра Украинской Культуры и Искусства

(Г.. Киев, ул. Хорива, 19-В).

Организатор: Центр украинской культуры и искусства.

Генеральный партнер Гипермаркет “Рукоделие”.

Резиденция Санты на ВДНХ

Вас ждет:

увлекательный квест вместе с эльфами и настоящей колдуньей,

непредсказуемые сюжетные ходы,

динамическая приключенческая история и личное знакомство с Сантой!

А еще … атмосферная праздничная место, нестандартные фотозоне и сладкий подарок!

Где: ВДНХ, Просп. Глушкова, 1.

Стоимость билетов: 220 грн.

Новогодняя программа развлечений Маркет молла Дарынок

Столичный маркет-молл “Дарынок” с 19 декабря по 6 января включительно запускает развлекательную программу с костюмированными спектаклями, ростовыми куклами, конкурсами и подарками. Каждый день! Все активности – бесплатные.

Маркет-молл “Дарынок” открывает “Хэппи шоп”, в котором маленькие гости могут получить сладости или игрушки, участвуя в лотерее. Если же не удалось поймать удачу за хвост – есть возможность купить призы за местную валюту – “хеппикы”, листы различной номинальной стоимости можно заработать, если:

• посетить спектакль “межгалактическое путешествие на планету пирожные”;

• написать письмо Деду Морозу с 19 по 31 декабря и зафиксировать в аниматора на локации с 12:00 до 18:00;

• пройти квест (стойки регистрации у 1 и 6 входов с 12:00 до 18:00);

• выложить стори с “Дарынка” со специальным хэштегом #хеппиновийрик

Официальные правила – ТУТ!