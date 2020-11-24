#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Экскурсии на фабрику елочных украшений
Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!
В программу входит:
- посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;
- музей истории игрушки и выставочных экспозиций;
- сказочный городок Lemax;
- знакомство с главным волшебником фабрики;
- почтовый офис Деда Мороза;
- мастер-класс по росписи елочной игрушки;
- посещение фирменного магазина игрушек.
Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.
Предварительная запись – обязательна!
Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.
ROSHEN Winter Village – Праздничный городок
30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!
Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!
Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.
Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).
Когда: с 30 ноября.
Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ
В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!
Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров из Украины и Европы.
Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.
Когда: 26-27 ноября. Начало – в 17.30.
Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).
Стоимость билетов: от 75 грн.
Неделя австрийского кино
Программа фестиваля:
08.11. 20р. в 16.00 ПРОГРАММА короткого метра ARS ELECTRONICA-2019 / лучшие короткометражки СО ВСЕГО МИРА
Коллекция короткометражек представляет анимационные ленты, видеоарт, лучшие документальные и игровые фильмы австрийского фестиваля Ars Electronica 2019 в Линце, который уже 9-й год является партнером Недели австрийского кино в Украине.
15.11. 20р. в 16.00 КАК Я научился быть РЕБЕНКОМ / WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN
Страна: Австрия, Германия, 2019
Хронометраж: 140 мин.
Жанр: приключенческий фильм
Режиссер: Руперт Хеннинг
В ролях: Валентин Хагги, Карл Марковиц, Сабина Тимотео
22.11. 20р. За кулисами Венской оперы / BACKSTAGE WIENER STAATSOPER
Страна: Австрия, 2019
Хронометраж: 96 мин.
Жанр: документальный фильм
Режиссер: Стефан Доманиг
29.11. 20р. в 16.00 МОЙ ДРУГ Зигмунд Фрейд / DER TRAFIKANT
Страна: Австрия, Германия, 2018
Хронометраж: 117 мин.
Жанр: историческая драма
Режиссер: Николаус Лейтнер
В ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш
Киноклубное фестиваль продлится до конца ноября.
Краски свободы. Площадь рисованный детьми – Выставка
По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства! В Киеве откроют выставку “Краски свободы. Площадь рисованный детьми”!
Открытие выставки состоится 21 ноября. Начало – в 11.00.
Вы увидите рисунки, созданные детьми от рассказов о Майдане.
“Искренность, непосредственность и символизм образов – детские произведения кроме художественной ценности ценны еще и тем, что излучают оптимизм и веру в победу добра. Экспонироваться работы детей из Киева и Полтавщины, а также несколько рисунков, созданных детьми для поддержки майдановцев во время Революции Достоинства – из собрания Музея Майдана “, – отмечают организаторы.
Выставка продлится до 15 февраля.
Место: выставочное пространство под открытым небом “Майдан. Мемориал. Музей” ( “Куб”) на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, 3-5, м. Киев).
Культурный марафон творчества
Культурный маратон творчества, где для участия абсолютно не важен возраст, уровень профессионализма художников. Главное – любовь к искусству и желание приобщиться к Маратон.
Что мы хотим показать этим марафон?
Что запрос на культуру, на искусство существует. Независимо, с какой целью ребенок приобщается к искусству: дальнейшая профессиональное образование или развитие себя как личности, должны быть для этого надлежащие условия, возможность отчитываться своими навыками.
Маратон приглашает к участию не только детей, но и их родителей, родственников и друзей.
Единственное, что важно – любовь к искусству и желание присоединиться, и принадлежность к Дарницкого района города Киева.