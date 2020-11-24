С 23-го по 29-е ноября киевлян и гостей столицы ждет экскурсия на фабрику елочных украшений, фестиваль воздушных шаров на ВДНХ и многое другое.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!

Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров из Украины и Европы.

Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.

Когда: 26-27 ноября. Начало – в 17.30.

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).

Стоимость билетов: от 75 грн.

Неделя австрийского кино

Программа фестиваля:

08.11. 20р. в 16.00 ПРОГРАММА короткого метра ARS ELECTRONICA-2019 / лучшие короткометражки СО ВСЕГО МИРА

Коллекция короткометражек представляет анимационные ленты, видеоарт, лучшие документальные и игровые фильмы австрийского фестиваля Ars Electronica 2019 в Линце, который уже 9-й год является партнером Недели австрийского кино в Украине.

15.11. 20р. в 16.00 КАК Я научился быть РЕБЕНКОМ / WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN

Страна: Австрия, Германия, 2019

Хронометраж: 140 мин.

Жанр: приключенческий фильм

Режиссер: Руперт Хеннинг

В ролях: Валентин Хагги, Карл Марковиц, Сабина Тимотео

22.11. 20р. За кулисами Венской оперы / BACKSTAGE WIENER STAATSOPER

Страна: Австрия, 2019

Хронометраж: 96 мин.

Жанр: документальный фильм

Режиссер: Стефан Доманиг

29.11. 20р. в 16.00 МОЙ ДРУГ Зигмунд Фрейд / DER TRAFIKANT

Страна: Австрия, Германия, 2018

Хронометраж: 117 мин.

Жанр: историческая драма

Режиссер: Николаус Лейтнер

В ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш

Киноклубное фестиваль продлится до конца ноября.

Краски свободы. Площадь рисованный детьми – Выставка

По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства! В Киеве откроют выставку “Краски свободы. Площадь рисованный детьми”!

Открытие выставки состоится 21 ноября. Начало – в 11.00.

Вы увидите рисунки, созданные детьми от рассказов о Майдане.

“Искренность, непосредственность и символизм образов – детские произведения кроме художественной ценности ценны еще и тем, что излучают оптимизм и веру в победу добра. Экспонироваться работы детей из Киева и Полтавщины, а также несколько рисунков, созданных детьми для поддержки майдановцев во время Революции Достоинства – из собрания Музея Майдана “, – отмечают организаторы.

Выставка продлится до 15 февраля.

Место: выставочное пространство под открытым небом “Майдан. Мемориал. Музей” ( “Куб”) на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, 3-5, м. Киев).

Культурный марафон творчества

Культурный маратон творчества, где для участия абсолютно не важен возраст, уровень профессионализма художников. Главное – любовь к искусству и желание приобщиться к Маратон.

Что мы хотим показать этим марафон?

Что запрос на культуру, на искусство существует. Независимо, с какой целью ребенок приобщается к искусству: дальнейшая профессиональное образование или развитие себя как личности, должны быть для этого надлежащие условия, возможность отчитываться своими навыками.

Маратон приглашает к участию не только детей, но и их родителей, родственников и друзей.

Единственное, что важно – любовь к искусству и желание присоединиться, и принадлежность к Дарницкого района города Киева.