З 24-го по 30-е травня кияни та гості міста можуть відвідати виставку раритетних автомобілів Old Car Land, музичний фестиваль KYIV FAN FEST, а також політати на повітряних кулях. А ще в кінотеатрі “Факел” можна буде подивитися стрічки Каннського фестивалю короткометражних фільмів.

Про це розповідають #Букви.

Old Car Land – Виставка-фестиваль

Тисяча раритетних машин з’їдуться в найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Він буде проходити з 28 по 30 травня в Державному музеї авіації на столичній вул. Медова, 1.

Його організовує клуб технічної класики OldCarServiсe. Експозиція фестивалю буде охоплювати найрізноманітнішу техніку, яку за останні 150 років придумали люди. Можна буде побачити велосипеди, мотоцикли, легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, літаки, вертольоти, безпілотники.

KYIV FAN FEST – Концерти за участю кращих зірок України

На Вас чекають концерти за участю кращих зірок України: Руслана, ТНМК, Green Grey, Жадан і Собаки, Станція Мир, Kozak System, Karna, Me2, Drum & Tuba band, Пирятин, Ансамбль КЦ, Медовий Полин, Шмальгаузен та Ot Vinta!

А ще у програмі – майстер-класи та аніматори для дітей, зони відпочинку, зони фуд і дрінк кортів.

Ведучий вечора – Данило Котик.

Коли: 29-30 травня.

Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 31).

Вартість квитків: від 500 грн.

Фестиваль повітряних куль до Дня Києва

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 29-30 травня.

Де: Макарівський район Київська область, орієнтовно в 40 км від Києва.

Вхід для родини: 290 грн (включає вхід на фестиваль до 10 осіб разом).

Прив’язний політ: 550 грн (включає вхід на фестиваль до 10 осіб разом та прив’язний політ на повітряній кулі для однієї людини (в корзині до 7 учасників).

Вільний політ: 3550 грн (включає вхід на фестиваль до 10 осіб та вільний політ на повітряній кулі для однієї людини у складі групи).

Преміум політ: 14200 грн (включає вхід на фестиваль та вільний індивідуальний політ на повітряній кулі від 2-х до 4-х осіб).

Деталі – ТУТ!

Vivaldi | Cекрет Антоніо – Концерт

Kyiv Metropolis Orchestra від проекту ВІВАЛЬДІ | Пори року, презентує НОВУ програму музики Вівальді в сучасному звучанні де ви почуєте рідкісні твори маестро.

Ми познайомимо вас з неймовірним талантом та секретом успіху одного з найвідоміших людей планети Антоніо Вівальді.

Цей проект, зворушує, надихає та дарує радість кожному.

Завдяки майстерності виконавців оркестру, ви відчуєте справжню насолоду енергетики природи.

Неймовірне відчуття, змусить вас сміятися, від гри блискучих музикантів.

Коли: 30 травня. Початок – о 19.00.

Де: вул. Б. Грінченко, 7.

Вартість квитків: від 260 грн.

Віртуальна екскурсія у Чорнобиль

Дата: 11-31 травня

До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:

авторським аудіогідам,

сферам 360°,

AR-доповненням,

історичним фото.

До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.

Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.

Завантажити додаток можливо за посиланнями:

https://chornobyl.app

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Каннський фестиваль короткометражних фільмів

Канни. Традиційно один з найбільших і найвідоміших фестивалів, який проходить на лазурному березі кожного року. Незважаючи на непросту ситуацію в світі і дивовижні випробування для всього людства, Каннський фестиваль все-таки відбувся в спеціальному форматі. А це означає, що і наш показ – теж особливий. Ми зібрали кращі фільми ексклюзивного видання Канн 2020 року і поспішаємо представити їх на суд глядача. Драматичні історії про нещасні сім’ї, зраді і труднощі любові у всіх її проявах, божевільна анімація, комедія від Голлівудського режисера з Уіллом Феррелом в головній ролі (всі пам’ятають старого-доброго Ельфа?) І багато-багато іншого.

Де: кінотеатр “Факел”.

Коли: з 13 травня.

KURENI CITY PICNIC 2021 – Фестиваль на День Києва

На День Києва у “Куренях” проведуть новий фестиваль: дата і перші подробиці

29 та 30 травня на території ресторану “Курені” відбудеться дводенний фестиваль до Дня Києва, який об’єднає події та проєкти, що формують сучасну українську культуру.

Якби ви зараз потрапили до найстарішого та незабаром найсучаснішого українського ресторану Києва “Курені” — ви б точно його не впізнали порівняно з минулим роком. Та поки ресторатори готуються до чогось нового, команда вирішила створити привід провести День міста у колі друзів на зелених пагорбах Києва.

KURENI CITY PICNIC 2021 — це новий фестиваль, що об’єднує за частуваннями музикантів з різних куточків світу, арт-проєкти, культурні події та друзів на знаковій локації міста.

Квитки: надійдуть у продаж найближчими днями.

Вартість: від 650 до 1100 грн.

Дата: 29-30 травня.

Місце: Паркова дорога, 4.