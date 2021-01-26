С 26-го по 31-е января киевлян и гостей столицы ждет множество развлечений: фестиваль воздушных шаров, выставка настоящих тел животных, спектакли, музыкальные концерты.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.

Когда 30 января. Начало – в 12.00.

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).

Стоимость билетов: от 75 грн.

Вселенная тела: Внутри животных – Выставка настоящих тел животных

Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел!

В этом году в экспозиции “Вселенной тела” можно ознакомиться с животными-гигантами 30 октября в киевском ВДНХ откроют всемирно известную выставку Гунтер фон Гаґенса “Вселенная тела: Внутри животных”. Она будет состоять из более ста экспонатов – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.

Когда: с 30 октября до 31 марта.

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.

ДИВНІ ЛЮДИ. ШУТКИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ – Спектакль-комедия

Дорогие зрители, 29 января в 19:00 играем Спектакль-комедию “ДИВНІ ЛЮДИ. ШУТКИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ”.

Мероприятие пройдет в Доме архитектора, Киев, ул. Б. Гринченко 7, метро “Майдан Незалежності”. С соблюдением всех санитарных требований МОЗ Украины.

Откровенные диалоги, искрометные шутки и конечно же, в лучших традициях театра, живая авторская музыка!

Выставка произведений Марии Примаченко

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства открылась выставка произведений Марии Примаченко “Калиновые берега”.

В коллекции Национального музея украинского народного декоративного искусства хранится одна из крупнейших частей творчества Марии Примаченко – 650 произведений 1935-1987 гг.

Выставка продлится до 31 марта.

Краски свободы. Площадь рисованный детьми – Выставка

По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства! В Киеве откроют выставку “Краски свободы. Площадь рисованный детьми”!

Вы увидите рисунки, созданные детьми от рассказов о Майдане.

“Искренность, непосредственность и символизм образов – детские произведения кроме художественной ценности ценны еще и тем, что излучают оптимизм и веру в победу добра. Экспонироваться работы детей из Киева и Полтавщины, а также несколько рисунков, созданных детьми для поддержки майдановцев во время Революции Достоинства – из собрания Музея Майдана “, – отмечают организаторы.

Выставка продлится до 15 февраля.

Место: выставочное пространство под открытым небом “Майдан. Мемориал. Музей” ( “Куб”) на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, 3-5, м. Киев).

Онлайн концерт: Моцарт, Шостакович

29 января академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под руководством главного дирижера Николая Дядюры представит музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Шостаковича.

Сейчас Концерт для флейты, арфы и оркестра – один из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Интересно, что 1778-го композитор написал его в Париже для герцога де Гина и его старшей дочери – Мари-Луизы-Филиппины. Девушка изучала композицию у Моцарта и играла на арфе, а ее папа – на флейте. На этот раз сольные партии исполнят флейтист Дмитрий Медолиз и арфистка Ярослава Некляева.

Программа онлайн концерта дополнят симфонии Вольфганга Амадея Моцарта Моцарта и Дмитрия Шостаковича. И не случайно звучать именно музыка Шостаковича. Ведь его небольшая Девятая симфония, созданная в 1945-м, напомнит не только произведения венских классиков, но и Четвертую симфонию Густава Малера.

Программа:

В. А. Моцарт. Симфония № 9 до мажор, К. 73 / 75а

В. А. Моцарт. Концерт для флейты и арфы до мажор, К. 299 / 297С

Д. Шостакович. Симфония № 9 ми-бемоль мажор, соч. 70

Присоединяйтесь к онлайн трансляции концерта с Колонного зала имени Николая Лысенко вживую 29 января 2021. Наслаждайтесь изысканной классикой в ​​концертах Национальной филармонии Украины! Начало в 19:00.

О доступе к онлайн трансляций концертов.

Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:

1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.

2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.

3. Если Вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам” .В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес службы поддержки: [email protected]

4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.

5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.

6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения.

Онлайн концерт: Моцарт, Шуман, Рунчак

30 января в Национальной филармонии Украины в исполнении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины под руководством Владимира Сиренко звучать музыка Вольфганга Амадея Моцарт, Роберта Шумана и современного украинского композитора Владимира Рунчака. Сольную партию в легендарном фортепианный концерт Роберта Шумана выполнит Роман Репка.

Известно, что Шуман был и замечательным пианистом. Но первой исполнительницей этого произведения стала его жена Клара Вик. Именно она посоветовала Шуману дописать две части к фантазии для фортепиано с оркестром. 1845-го возник Трехчастный Фортепианный концерт, который стал ярким образцом музыки XIX века. До произведение остается в репертуаре лучших пианистов в мире.

Присоединяйтесь к онлайн трансляции этого концерта с Колонного зала имени Николая Лысенко вживую 30 января 2021. Начало в 19:00.

программа:

В. А. Моцарт. Симфония № 39 ми-бемоль мажор, К. 543

В. Рунчак. «Fortepiаno», концерт для симфонического оркестра без фортепиано

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54

О доступе к онлайн трансляций концертов.

Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:

1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.

2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.

3. Если Вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам”.

В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес службы поддержки: [email protected]

4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.

5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.

6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения.