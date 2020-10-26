На этой неделе жители и гости Киева могут посетить различные выставки, танцевальные шоу, концерт музыки.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Мир сладостей – Хризантемы на Певческом поле

Вы увидите – Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, зефирная крепость, Городок пекарей и многое другое. Всего более 10 сладких композиций, сделанных из 30000 хризантем.

Когда: 2 октября – 1 ноября.

Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33.

Художественные четверги в Художественном арсенале

Посетителей ждет обозрения и обсуждения нескольких работ по экспозиции в течение одного часа.

Участие – бесплатное. Вам нужно лишь приобрести входной билет на выставку. А также зарегистрироваться – ЗДЕСЬ!

Когда: 29 октября, а также 12 ноября. Начало – в 18:00.

Ecoblibrum – Уникальная шоу-программа без животных

В программе принимают участие:

Театр пластической комедии MIMIRICHI – под руководством Андрея Гонсалеса;

Акробаты на роликах – Вячеслав Любивець и Елена Ольнева;

Силовые жонглеры – Виктория и Игорь Ильченко;

Парный эквилибр-каучук – Ангелина Федорко и Александра Чалая;

Акробаты на батуте – под руководством Павла обрубок;

Акробаты на баллонах – под руководством Олега Рыбченко;

Эквилибристы на катушках – Сергей и Екатерина Мелащенко;

Воздушные гимнасты – под руководством Марии Шевченко.

Когда: с 16 октября до 13 декабря.

Где: Национальный цирк Украины (пл. Победы, 2).

Вечер французской музыки

В программе прозвучат лирические песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мирей Матье и многих других.

Когда: 30 октября. Начало – в 19.00.

Где: ул. Аллея Небесной сотни, 1.

Киевский неделю критики – 2020

Кинофестиваль “Киевский неделю критики – 2020” пройдет в кинотеатре “Октябрь” с 22 по 28 октября.

Зрители познакомятся с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками.

Flamenko Show – Шоу

Flamenko Show – это именно тот концерт музыки и фламенко, который зажжет огонь и в ваших глазах.

Когда: 29 октября. 20:00 – начало концерта.

Где: Gastro Teatro (Киев, проспект Павла Тычины, 18Б).

Петрик и волк – Симфоническое шоу с песочной анимацией

Посетителям представят уникальную версию шоу “Петрика и волка”. Над его созданием работали Kyiv Fantastic Orchestra вместе со Светланой Тельбух – участником шоу “Украина имеет талант”, America’s Got Talent, полуфиналисткою Spain’s Got Talent и основательницей крупнейшей в Украине школы песочной анимации.

Когда: 31 октября. Начало – в 12.00, 15.00, 18.00.

Место проведения: Kyiv Symphony Hall, площадь Леси Украинки, 1.