#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Мир сладостей – Хризантемы на Певческом поле
Вы увидите – Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, зефирная крепость, Городок пекарей и многое другое. Всего более 10 сладких композиций, сделанных из 30000 хризантем.
Когда: 2 октября – 1 ноября.
Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33.
Художественные четверги в Художественном арсенале
Посетителей ждет обозрения и обсуждения нескольких работ по экспозиции в течение одного часа.
Участие – бесплатное. Вам нужно лишь приобрести входной билет на выставку. А также зарегистрироваться – ЗДЕСЬ!
Когда: 29 октября, а также 12 ноября. Начало – в 18:00.
Ecoblibrum – Уникальная шоу-программа без животных
В программе принимают участие:
Театр пластической комедии MIMIRICHI – под руководством Андрея Гонсалеса;
Акробаты на роликах – Вячеслав Любивець и Елена Ольнева;
Силовые жонглеры – Виктория и Игорь Ильченко;
Парный эквилибр-каучук – Ангелина Федорко и Александра Чалая;
Акробаты на батуте – под руководством Павла обрубок;
Акробаты на баллонах – под руководством Олега Рыбченко;
Эквилибристы на катушках – Сергей и Екатерина Мелащенко;
Воздушные гимнасты – под руководством Марии Шевченко.
Когда: с 16 октября до 13 декабря.
Где: Национальный цирк Украины (пл. Победы, 2).
Вечер французской музыки
В программе прозвучат лирические песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мирей Матье и многих других.
Когда: 30 октября. Начало – в 19.00.
Где: ул. Аллея Небесной сотни, 1.
Киевский неделю критики – 2020
Кинофестиваль “Киевский неделю критики – 2020” пройдет в кинотеатре “Октябрь” с 22 по 28 октября.
Зрители познакомятся с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками.
Flamenko Show – Шоу
Flamenko Show – это именно тот концерт музыки и фламенко, который зажжет огонь и в ваших глазах.
Когда: 29 октября. 20:00 – начало концерта.
Где: Gastro Teatro (Киев, проспект Павла Тычины, 18Б).
Петрик и волк – Симфоническое шоу с песочной анимацией
Посетителям представят уникальную версию шоу “Петрика и волка”. Над его созданием работали Kyiv Fantastic Orchestra вместе со Светланой Тельбух – участником шоу “Украина имеет талант”, America’s Got Talent, полуфиналисткою Spain’s Got Talent и основательницей крупнейшей в Украине школы песочной анимации.
Когда: 31 октября. Начало – в 12.00, 15.00, 18.00.
Место проведения: Kyiv Symphony Hall, площадь Леси Украинки, 1.