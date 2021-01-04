С 4-го по 10-е января киевлян и гостей столицы ждет много новогодних и предрождественских действ. Множество развлекательных программ, костюмированных спектаклей, конкурсов. На ВДНХ можно будет посетить резиденцию Санты, покататься с горок, посетить выставку жителей морских глубин. 7 января можно будет отпраздновать Рождество в музее под открытым небом.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Сумасшедшие горки на ВДНХ

В Зимней Стране работает две горки – детская (высота – 4 метра) и взрослая (высота – 9 метров, длина – 55 метров). Действуют ограничения по возрасту – от 120 см можно на взрослую горку, до 120 см – на детскую. Ограничение по весу – до 130 кг.

График работы:

Выходные и праздники – с 10:00 до 21:00

Стоимость:

1 спуск – 30 грн (безнал) / 20 грн (наличные)

5 спусков – 70 грн (безнал) / 60 (наличные)

10 спусков – 100 грн (безнал) / 90 грн (наличные).

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.

12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”

Вход на территорию парка – свободный

Городок зимних развлечений в Киеве

Для гостей готовят много праздничных развлечений!

В программе:

Самая высокая горка столицы,

просторный каток,

фуд-зона,

яркая елка,

рождественская ярмарка.

Когда: 18 декабря – 28 февраля.

Где: ул. Большая Васильковская, 103.

Резиденция Санты на ВДНХ

Вас ждет:

увлекательный квест вместе с эльфами и настоящей колдуньей,

непредсказуемые сюжетные ходы,

динамическая приключенческая история и личное знакомство с Сантой!

А еще … атмосферная праздничная место, нестандартные фотозоне и сладкий подарок!

Где: ВДНХ, Просп. Глушкова, 1.

Стоимость билетов: 220 грн.

Новогодняя программа развлечений Маркет молла Дарынок

Столичный маркет-молл “Дарынок” с 19 декабря по 6 января включительно запускает развлекательную программу с костюмированными спектаклями, ростовыми куклами, конкурсами и подарками. Каждый день! Все активности – бесплатные.

Маркет-молл “Дарынок” открывает “Хэппи шоп”, в котором маленькие гости могут получить сладости или игрушки, участвуя в лотерее. Если же не удалось поймать удачу за хвост – есть возможность купить призы за местную валюту – “хеппикы”, листы различной номинальной стоимости можно заработать, если:

• посетить спектакль “межгалактическое путешествие на планету пирожные”;

• написать письмо Деду Морозу с 19 по 31 декабря и зафиксировать в аниматора на локации с 12:00 до 18:00;

• пройти квест (стойки регистрации у 1 и 6 входов с 12:00 до 18:00);

• выложить стори с “Дарынка” со специальным хэштегом #хеппиновийрик

Официальные правила – ТУТ!

Рождественская программа на ВДНХ

6 января в Зимней Стране хор “Веснянка” споет колядки под живой аккомпанемент. Также в этот день выступит группа The doox, что создает современную музыку с элементами традиционной песни и этнорок.

На 7 января запланировано выступление фольклорно-этнографического ансамбля “Калина” – с вертепом и танцами, играми и весельем. Завершит праздничную программу выступление группы Folky Funky, что выполняет собственные, а также народные произведения, смешивая этнический стиль с фанком, роком и другими стилями.

Напомним, что в этом году на территории ВДНХ функционирует более 10 локаций “Зимней Страны”: каток, тюбинг горки, ярмарка, фудкорт, аттракционы, Резиденция Санты, Рождественская Фабрика Грез, центр семейного досуга Teleport 360, выставка “Динозавры морских глубин”, контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark, тропическая ферма “Планета Бабочек” и шоу-рум W8Less.

А чтобы настроение было по-настоящему новогодним, загружайте в Viber праздничный стикерпак ВДНХ! Его герои – главные обитатели парка – веселые снеговики. Скачать стикеры можно бесплатно.

Вход на территорию – свободный.

Рождество в Музее под открытым небом

С 12.00 по приднепровских улицах музея ходить колядники (с рождественскими звездами, колядками и вертепными представлениями).

Концертная программа начинается на сцене Певческого поля музея с 13.00.

Развлекательная часть будет проходить с 13.00 до 15.00.

Гостей музея на Певческом поле ждут разнообразные народные забавы.

Если будет снег – катание на санях, снежная крепость со снежками и конкурс снежной бабы.

Более подробную информацию о событии можно получить здесь!