С 8 декабря по 13-е декабря киевлян и гостей столицы ждет множество предновогодних и предрождественских действ и развлечений. Можно съездить на экскурсию на фабрику елочных украшений, посетить новогоднюю почтовый резиденцию, зимнюю страну на ВДНХ, а в Великой лаврской колокольни работать резиденция Святого Николая.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

ННовогодняя почтовая резиденция на Главпочтамте

“Настало время, когда тысячи маленьких детей с сиянием в глазах садятся писать письма. Скоро здесь появятся интересные, щемящие и по-детски забавные письма. А мы, как официальные представители новогоднего волшебника, готовимся передавать ему все-все-все. В этом года готовим много подарков, а получат их авторы и автора искренних писем. Поэтому не теряйте времени – записывайте адрес “, – добавляют организаторы.

Кому: Новогоднем волшебнику.

Куда: город Киев, ул. Крещатик, 22, 01001.

Обязательно указывайте свой адрес, чтобы получить ответ!

Новогодняя почтовая резиденция продлится до 30 декабря.

Экскурсии на фабрику елочных украшений

Фабрика елочных игрушек приглашает на экскурсии и мастер-классы!

В программу входит:

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской;

музей истории игрушки и выставочных экспозиций;

сказочный городок Lemax;

знакомство с главным волшебником фабрики;

почтовый офис Деда Мороза;

мастер-класс по росписи елочной игрушки;

посещение фирменного магазина игрушек.

Продолжительность экскурсии и мастер-класса – 90 мин.

Предварительная запись – обязательна!

Где: 07850, Украина, Киевская обл., Пгт Клавдиево-Тарасово, ул. Успенская, 1.

ROSHEN Winter Village – Праздничный городок

30 ноября на территории Roshen Plaza начнет работу обновленный ROSHEN Winter Village!

Вас ждет каток, в центре которой установят новогоднюю елку!

Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. В результате гости смогут безопасно соблюдать дистанцию. Кроме того, для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет организована электронная очередь.

Где: в Киеве на Демеевской площади (пр. Науки, 1).

Когда: с 30 ноября.

“Зимняя страна на ВДНХ” вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинных реалий. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в “Зимней Стране” увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарка подарков.

12 декабря – 14 марта, Национальный комплекс “Экспоцентр Украины”

Вход на территорию парка – свободный

Резиденция Святого Николая в Великой лаврской колокольни

Всех приглашают в резиденцию Святого Николая! Ее обустроят в Великой лаврской колокольни с 1 до 25 декабря. Начало – в 10.00.

Вас ожидает незабываемая встреча со Святым Николаем!

“В течение всей работы Резиденции для детей продлятся мастер-классы и интерактивная программа” Тайна волшебного звонка “, – добавляют организаторы.

График: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:30.

Подробное расписание событий – ТУТ!

Предварительная запись – обязательна!

Зарегистрироваться можно по телефонам: (044) 406-63-66.

Ожерелье красных песен и новые авторские аранжировки народной музыки

В программе концерта отборные композиции из любимого зрителем цикла «Ожерелье красных песен», в ярких современных обработках и самобытном исполнении певцов и солистов Академического камерного хора “Хрещатик”.

Также в программу вошли авторские аранжировки наработанные в течение последнего года, которые по понятным причинам не имели концертного исполнения.

Так что зрители, которые соберутся на концерт, увидят премьеры живого исполнения ярких песен, которые имеют многочисленные предпочтения в социальных сетях.

Художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист Украины Павел Струц

Хормейстер – заслуженная артистка Украины Оксана Дондик.

Режиссер-постановщик – Анастасия Гнатюк, Наталья Бегма.

Автор проекта – Андрей Воинов.

Домой на Рождество – Праздничный фестиваль Online

7-25 декабря В онлайн-формате состоится праздничный фестиваль “домой на Рождество».

Этот праздник настоящего украинского Рождества, на котором органично объединятся традиции и современность. Фестиваль наполнит национальный центр яркой, магической и уютной атмосферой.

С 7 по 25 декабря рассказывать о деятельности художников и их прекрасные изделия на странице фестиваля.

Более подробную информацию о событии можно получить ЗДЕСЬ!

Венский Филармонический Штраус-Оркестр в Киеве

Основу репертуара коллектива составляют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, представителей династии Штраусов и другой классики оперетт.

Главный дирижер и один из создателей оркестра – Андраш Деак.

Когда: 11 декабря. Начало – в 19.30.

Где: Национальный дворец искусств Украина (ул. Б. Васильковская, 103).

Стоимость билетов: от 190 грн.

Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ

18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!

11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.

Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке. \

Где: ВДНХ, 1 павильон.

Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.