С 9-го по 15-е ноября киевлян и гостей столицы ждет выставка настоящих тел животных, выставка "Иконопись и древнерусское декоративно-прикладное искусство", фотовыставка "Лицо железные дороги" и органное шоу в планетарии.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Вселенная тела: Внутри животных – Выставка настоящих тел животных

В этом году в экспозиции “Вселенной тела” можно ознакомиться с животными-гигантами 30 октября в киевском ВДНХ откроют всемирно известную выставку Гунтер фон Гаґенса “Вселенная тела: Внутри животных”. Она будет состоять из более ста экспонатов – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.

Когда: с 30 октября по 31 января.

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.

Иконопись и древнерусское декоративно-прикладное искусство

Национальный музей “Киевская картинная галерея” приглашает на выставку “Иконопись и древнерусское декоративно-прикладное искусство”.

Выставка знакомит с произведениями коллекции иконописи музея, большинство из которых ранее не экспонировались.

На ней представлены различные типы икон XVI – начала XX вв .: храмовые, выносные и “домашние”. Среди них “Богоматерь Тихвинская, с праздниками и избранными святыми”, “Праотец Вениамин”, “Пророк Захария”, “Богоматерь Знамение”, “Архистратиг Михаил”, “Святая Варвара” и “Богоматерь с младенцем” авторства Василия Тропинина, “Сретение” Капитонов Павлова и другие.

Когда: октябрь-ноябрь 2020

Где: ул. Терещенковская, 9.

Лицо железной дороги – фотовыставка

Дата и место: Выставка открывается 4 ноября 2020 и будет действовать до 31 декабря.

Увидеть фотографии можно в конкорсе Центрального железнодорожного вокзала (переход между Центральным и Южным железнодорожники вокзалами).

Более подробную информацию о событии можно получить Здесь!

Интерстеллар – органное шоу

Организаторами концерта выступает Киевский планетарий и оркестр Eclectic Sound Orchestra, который качественно отличается от любых других «традиционных» оркестров. Разная жанровая направленность музыки и использования цифровых технологий сделали Eclectic Sound Orchestra новаторским и универсальным оркестром для любых современных потребностей шоу-бизнеса.

Музыкальный продюсер шоу – Сергей Лихоманенко.

Аранжировка, клавиши и ударные – Влад Солодовников.

Ассистент органиста – Евгений Герзанич.

Когда: 21 октября и 13 ноября. Начало – в 19.30