В одном из регионов Эфиопии, Афаре, глубоко под землей образуются трещины, которые через миллионы лет могут привести к расколу континента.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Такое разделение может произойти только через несколько миллионов лет.

Эту точку называют самой жаркой на Земле. Регион находится над тремя тектоническими плитами, которые медленно отдаляются друг от друга.

Если такое разделение произойдет, то между ними образуется океан. На данный момент доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне.

Появление нового океана состоится в течение от пяти до десяти миллионов лет.