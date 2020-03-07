Об этом сообщила пресс-служба агентства.
“Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B”. Прогноз положительный”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования.
В Fitch также указали, что Украина достигла существенного прогресса в утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.
“Новое правительство было недавно назначено парламентом под руководством бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Ближайшие задачи для нового кабинета министров состоят в том, чтобы избежать неопределенности в отношении последовательности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского реформам”, – добавили в агентстве.
- 7 сентября международное рейтинговой агентство Fitch повысило рейтинг Украины с уровня “В-” до уровня “В”, дав позитивный прогноз.
- Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B-” со стабильным прогнозом.
- В марте Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в текущем году ВВП Украины вырастет на 3,2 %, а в 2019 году – на 3,7 %.