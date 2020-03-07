Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен осенью прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

“Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B”. Прогноз положительный”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования.

В Fitch также указали, что Украина достигла существенного прогресса в утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.

“Новое правительство было недавно назначено парламентом под руководством бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Ближайшие задачи для нового кабинета министров состоят в том, чтобы избежать неопределенности в отношении последовательности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского реформам”, – добавили в агентстве.