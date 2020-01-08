Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) рекомендует авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Ирака после ракетных ударов Ирана по военным базам Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, в агентстве заявили, что данной рекомендацией поделились с национальными властями “в качестве меры предосторожности” при проведении более полной оценки ситуации в регионе.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.