Новый Избирательный кодекс запрещает кандидатам распространять агитматериалы стоимостью более 1,02 грн. Эта ошибка в кодексе может сорвать проведение агиткампании.

Об этом председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил во время пресс-конференции в пятницу.

По словам Кошеля, уже 15 сентября, появятся первые кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Причина этому — грубая ошибка, которая была заложена в Избирательный кодекс.

“В частности ч.6 ст.57 (это ограничение по ведению предвыборной агитации), которая предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума. Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который на сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн”, — заявил глава КИУ.

Из-за допущенной депутатами ошибки, кандидаты оказались в ситуации, когда они не могут тратить на агитационные материалы более чем 1,02 грн.

В статье предоставлен широкий перечень того, что является агитационными материалами. Это и плакаты, и спички, и шарфы, и даже флешки.

Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду уже на следующей пленарной неделе исправить техническую ошибку в кодексе. КИУ советует установить допустимут стоимость агитматериалов на уровне 15-20 грн, и предостерегает от установления лимита на уровне 65 грн, который, судя по всему, стремились сначала установить нардепы.

Как будут проходить местные выборы в 2020 году?

23 июля, вступили в силу изменения в закон о совершенствовании избирательного законодательства. Накануне документ подписал президент Владимир Зеленский.

В связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса, в 2020 году правила избирательной кампании изменились.

Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцами.

Усиливается ответственность за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов.

Законом запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Запрещается предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов, равное или превышающее 25 % размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии. Далее размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии.

Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под номером 1.

Меняется и форма бюллетеня.

Календарный план выборов

С 5 сентября официально стартовала избирательная кампания в местные органы власти Украины.

Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.

Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.

Результаты выборов ЦИК должна объявить в течение 3-6 ноября.