Украинские аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленского с призывом не срывать посевную из-за пандемии коронавируса в стране.

Об этом говорится в статье #Букв “План посадок: смогут ли сельхозпроизводители провести полевые работы в условиях ЧС”.

Карантин пока только по касательной задели агропромышленный комплекс (АПК). Однако по мере нарастания численности случаев заболевания и необходимости имитировать бурную борьбу с пандемией власть может пойти на жесткие ограничения.

В теории при введении чрезвычайного положения предприятия АПК не будут относятся к критическим и попадут под запрет.

В связи с этим аграрии просят Зеленского не срывать посевную.

“Как представители стратегической агропромышленной отрасли, мы не можем допустить срыва посевной или остановки работы животноводческих ферм или отгрузки нашей продукции из сахарного и соеперерабатывающего заводов, – написал генеральный директор агропромхолдинга “Астарта” Виктор Иванчик. – Конечно, изменения в рабочем режиме, связанные с общенациональным карантином в Украине, стали настоящим вызовом. Мы все адаптируемся к новым условиям, меняем способы взаимодействия, ищем внутренние резервы для того, чтобы сохранять спокойствие и личную производительность …. Мы считаем нецелесообразным введение чрезвычайного положения в стране, это может привести к значительным потерям для экономики и финансового обеспечения”.

В то же время, глава Аграрного союза Геннадий Новиков указал, что в список критических объектов инфраструктуры не были внесены сельхозпроизводители, которые именно сейчас активно приступили к посевной.

“Поэтому работа сельхозпроизводителей значительно затруднена. Сообщения об этом мы уже получаем из многих регионов”, – подчеркнул он, отметив, что, если аграрии не смогут работать, Украина может предстать перед серьезной продовольственным кризисом.

Кроме того, Аграрный союз направил обращение профильному министру – экономразвития – Игорь Петрашку, премьер-министру и президенту. – “Хотя перечень Министерства и носит рекомендательный характер, мы уже получаем сообщения о том, что на местах его воспринимают как исключительный и отказывают во включении сельхозпроизводителей”.

С аналогичным обращением выступила еще одна ассоциация – УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса), отметив, что “любые дополнительные меры, которые могут быть введены в Украине в контексте минимизации риска заболевания, не должны предусматривать ограничения или приостановления предприятий критически важных отраслей, таких как первичное производство аграрной продукции в растениеводстве и животноводстве, финансирование агробизнеса, поставки ресурсов аграрного производства, переработки сельхозпродукции (производство пищевой продукции) и логистики экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции”.

Отмечается, что это обращение значимое не так вполне адекватным содержанием, как адресатом.

УКАБ обращается непосредственно к президенту, хотя по субординации оно должно быть адресовано ответственному за отрасль Министерству экономразвития, где есть профильный заместитель по АПК. Тем более, эту должность с августа 2019 года занимает не чужой человек – бывший директор УКАБ Тарас Высоцкий.