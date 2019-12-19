Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать поправки к законопроекту об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения 23, 24, 26 и 27 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа” в своем Telegram-канале.

“Если другие фракции и представители других политических сил не будут заниматься провокациями и искусственным затягиванием времени, мы рассчитываем, что на следующей неделе нам удастся пройти все правки к законопроекту о рынке земли до конца”, – заявил заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон.

Он отметил, что для завершения работы над поправками установлен дополнительный график заседаний профильного комитета – 23, 24, 26, 27 декабря.

По словам Халимона, депутаты поддержали такое предложение.