Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа” в своем Telegram-канале.
“Если другие фракции и представители других политических сил не будут заниматься провокациями и искусственным затягиванием времени, мы рассчитываем, что на следующей неделе нам удастся пройти все правки к законопроекту о рынке земли до конца”, – заявил заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон.
Он отметил, что для завершения работы над поправками установлен дополнительный график заседаний профильного комитета – 23, 24, 26, 27 декабря.
По словам Халимона, депутаты поддержали такое предложение.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).