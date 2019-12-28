Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять закон о рынке земли.

Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета, 1 – против, 2 – воздержались.

Отмечается, что народные депутаты рассмотрели более три тысячи правок.

Глава комитета Николай Сольский сообщил, что в законопроекте учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.

Позднее главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать правки к законопроекту до 27 декабря включительно.