Об этом сообщила пресс-служба Парламента.
За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета, 1 – против, 2 – воздержались.
Отмечается, что народные депутаты рассмотрели более три тысячи правок.
Глава комитета Николай Сольский сообщил, что в законопроекте учтены следующие основные правки:
– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;
– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;
– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;
– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
Позднее главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать правки к законопроекту до 27 декабря включительно.
- При подготовке ко второму чтению к нему было подано около 4,5 тыс. поправок. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики в течение ближайших нескольких недель должен провести 9 заседаний, на которых рассмотреть все эти поправки.
- Во время одного из заседаний аграрного комитета, посвященного рассмотрению правок к законопроекту, между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от “Слуги народа” произошла потасовка.