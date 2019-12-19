Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Михаил Папиев подал заявление в Государственное бюро расследований из-за того, что его правки к законам о рынке земли не были учтены.

Об этом сообщают #Буквы.

“Из-за того, что мои правки отсутствуют в таблице, я обратился в ГБР”, – сказал Папиев на утреннем заседании аграрного комитета.

Несколькими минутами ранее его коллега по фракции Александр Колтунович заявил, что вчера стал свидетелем, как Офис Президента “давил на народных депутатов”, чтобы они приняли законы о рынке земли.

“Я не буду называть фамилию депутатов, чтобы им не навредить, но я подал по этому заявление в соответствующие органы”, – отметил он.

Колтунович также напомнил, что Украина – парламентско-президентская республика и Офис президента не должен влиять на депутатов.

Напомним, главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала профильный комитет рассмотрит все правки к документу. После этого проект закона отдадут на изучение народным избранникам, для этого у них будет десять дней. И после этого документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.