Венгрия заявила, что во время визита госсекретаря страны Яноша Арпада Потапи на Закарпатье не было нарушено законодательство Украины о незаконной политической агитации.

Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Венгрии.

“МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Яноша Арпада Потапи. Мы не согласны с украинской оценкой этого визита, изложенной в нем”, – сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что Потапи выполнял свой “конституционный долг по поддержке венгерской общины на Закарпатье”, а потому визит нельзя считать политическим.

Также в МИД страны добавили, что визит чиновника не касается местных выборов в Украине, а был запланирован с целью поддержания отношений с венгерской общиной Закарпатья.

“Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности”, – говорится в заявлении.

Напомним, что 19 октября общественная организация “ОПОРА” опубликовала доказательства незаконной политической агитации венгерских чиновников во время визитов на Закарпатье. Так, 8-9 октября государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи агитировал местных жителей голосовать за “Партию венгров Украины”. Юристы “ОПОРЫ” констатировали, что действия Потапи нарушают правила проведения агитации на территории Украины.