Украинский олигарх Ринат Ахметов предлагал народным депутатам от "Слуги народа" около 2 млн долларов "на руки" при голосовании за изменения в закон Украины “О рынке электроэнергии”.

Об этом идет речь в статье #Букв “Секрет дружбы: как Ахметов сблизился с Зеленским”.

Указанный законопроект был принят 4 декабря прошлого года. Его целью являлось “обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке”.

Документ предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке “на сутки вперед” с соответствующим обоснованием. Также этот документ запретил продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Как отмечается в статье, во время рассмотрения законопроекта “О внесении изменений в закон Украины “О рынке электрической энергии” (№ 2233) выяснилось, что среди “слуг народа” есть группа депутатов, которые “ходили по залу и подстрекали коллег не голосовать”. Указанные нардепы аргументировали свои призывы тем, что этим законопроектом депутат от “СН” Андрей Герус якобы “продвигает интересы” олигарха Игоря Коломойского.

Тогда же появились слухи, что Ринат Ахметов предлагал части депутатов от “Слуги народа”, которые выступали против законопроекта № 2233, “чуть ли не 2 миллиона долларов в одни руки”.

Речь, вероятно, идет о “группе Павлюка” (одной из неофициальных групп в “Слуге народа”, которую считают подконтрольной бизнесмену Илье Павлюку).

“Павлюк, наверное, хотел торговать этими депутатами, но не получилось. Лояльные к нему депутаты ходили по залу и агитировали, наконец они собрали в чат “Поболтаем” около 60 человек. Когда это обнаружили, то депутатов попросили выйти из этого чата”, – рассказал #Буквам собеседник в “Слуге народа”.

Как подчеркивается в статье, нардепы в итоге из чата вышли, и законопроект по рынку электроэнергии был принят.