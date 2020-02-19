Олигарх Ринат Ахметов пытается потеснить Игоря Коломойского в борьбе за влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале Financial Times под названием “Украинские олигархи борются за влияние на президента”.

“Ахметов стремится быть ближе к Зеленскому, ослабляя своего соперника Коломойского”, — говорится в подзаголовке публикации.

Издание отмечает, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг “Приватбанка”.

“Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для Президента, а следовательно предоставляет господину Ахметову больше влияния”, – говорится в материале.

Еще один фактор, играющий против Коломойского, – его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.

На этом фоне телеканалы Ахметова “Украина” и “Украина 24” в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как “очень хорошее к нам”.

Издание отмечает, что Ахметов также “незаменим” для Зеленского в вопросе решения конфликта на Донбассе. FT напомнило о донецкой бизнес-империи Ахметова.

“Если Украина восстановит контроль, способность господина Ахметова гарантировать работу тысячам людей – или оставить их без работы – делает его ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования”, – говорится в публикации.

В ней также цитируются слова неназванного западного дипломата, который предположил, что Ахметов неминуемо станет частью любого мирного соглашения на Донбассе.

Издание также напоминает, что в 2006-2012 годах Ахметов был депутатом Верховной Рады и поддерживал бывшего президента Виктора Януковича. Но после Революции Достоинства в 2014 году он быстро отмежевался от Януковича и принял проукраинскую позицию.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что Ахметов “стремится нейтрализовать влияние Коломойского” и “нацелен на адаптацию к новой политической реальности, ища точки компромисса и партнерства с новой властью Зеленского, предлагая взамен поддержку СМИ”.

Наталья Лигачева, главный редактор Detector Media, считает, что “Ахметов делает все возможное, чтобы уменьшить влияние Коломойского и установить позитивные отношения с новой властью”.