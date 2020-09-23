СМИ заявили, что украинский олигарх Ринат Ахметов финансирует Офис президента и фракцию "Слугу народа". Его пресс-секретарь заявляет, что информация не соответствует действительности. ОПУ выступил против распространения фейков

Об этом сообщают #Буквы.

По словам пресс-секретаря олигарха Анны Тереховой, сейчас Ринат Ахметов сосредоточил свою деятельность на развитии ФК “Шахтер” и благотворительности, а в политических процессах не участвует.

“Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведет с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен — это благотворительность и развитие футбольного клуба “Шахтер”. Поэтому любые попытки “привязать” Рината Леонидовича к любым политическим процессам не соответствуют действительности”, — заявила она в комментарии изданию “Интерфакс“.

Ранее сегодня издание “Украинская правда” опубликовало статью, автор которой, ссылаясь на заявления неназванного “крупного бизнесмена” заявляет, что Ринат Ахметов хоть и не имеет в команде президента “своих” людей, финансирует Офис президента и фракцию президентской партии “Слуга народа”.

“На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он друг”, — цитирует издание.

После публикации статьи на сайте Офиса президента появился пресс-релиз, заявленный как “ответ на вопрос о “фактах” из публикаций, которые имеют очевидную фейковую основу.

В пресс-релизе ОПУ, не упоминая ни Ахметова, ни издание, критикует журналистов за использование анонимных источников в своей материалах. Внимание при этом обращают на тех же “крупных бизнесменов”.