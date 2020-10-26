Авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба киевского аэропорта “Борисполь” в Facebook.

“Вчера мы встретили рейс G9 261 из Шарджи и поздравили экипаж с восстановлением регулярных рейсов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Air Arabia будет выполнять рейсы с частотой четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.