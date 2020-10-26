Об этом сообщила пресс-служба киевского аэропорта “Борисполь” в Facebook.
“Вчера мы встретили рейс G9 261 из Шарджи и поздравили экипаж с восстановлением регулярных рейсов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Air Arabia будет выполнять рейсы с частотой четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
- Напомним, в сентябре Ryanair отменила почти все рейсы в Украину и из страны.
- Венгерская авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить более 20 рейсов из разных городов Украины в ноябре. Некоторые рейсы перенесли на декабрь.