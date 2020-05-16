Об этом сообщает канадское издание CBC.
Всего в штате компании 38 тысяч сотрудников.
Увольнять сотрудников планируют с 7 июня. Будут уволены около 20 тысяч человек из штата.
В Air Canada отметили, что это вынужденный шаг, так как им важно восстановить функционирование компании вследствие кризиса, вызванного пандемией. Сейчас задействованы всего 5% мощностей компании. До конца года планируется увеличить частоту полетов до 25%, но лишь при условии, что правительство снимет введенные ограничения.
Вследствие запрета на перелеты компания ежедневно теряет по 22 миллиона долларов в день.
Чтобы свести к минимуму количество увольнений, Air Canada попросит стюардесс сократить количество полетов, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с привилегиями на поездки.
Справка. Air Canada – крупнейшая канадская авиакомпания, специализирующаяся на внутренних и международных рейсах. Она входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, и в 2019 году обслужил более 51 миллиона клиентов.
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