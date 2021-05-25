Авіакомпанії Air France та Finnair призупинили польоти над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.

Про це розповідають #Букви.

Як повідомляє французьке видання Le Figaro, польоти призупинили у зв’язку з рекомендаціями Європейської ради, який ввів нові санкції проти Олександра Лукашенка.

“Air France прийняла до відома висновки Європейської ради і тому призупиняє прольоти своїх літаків над (білоруським) повітряним простором до подальшого повідомлення. Плани польотів літаків, які вже знаходяться в небі, будуть змінені”, – йдеться в заяві авіакомпанії.

Авіакомпанія Finnair в своєму Twitter також написала, що її літаки не будуть використовувати повітряний простір Білорусі.

“Наш найближчий рейс в Газіпаша в наступну середу за рекомендацією Traficom (державне фінське транспортне агентство, – ред.) Буде обходити повітряний простір Білорусі”.

We will discontinue using Belarus airspace until further notice. Our next affected flight is Gazipasa next Wednesday. According to Traficom’s recommendation, this route will avoid Belarus airspace. The change will make flight time a bit longer. — Finnair (@Finnair) May 25, 2021

Посадка літака та затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.