Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus планирует построить первый в мире коммерческий самолет с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

В качестве источника энергии в самолете планируется использовать водород. В концерне считают его перспективным видом “чистого авиационного топлива”.

В Airbus рассчитывают, что новый самолет будет введен в эксплуатацию в 2035 году, “если развитие водородных технологий будет развиваться ожидаемыми темпами”.

Пока же концерн представил три концепции лайнера, каждая из которых “представляет собой отдельный подход к достижению полетов с нулевым уровнем выбросов”:

1. Первый концепт — самолет с двумя турбовентиляторными двигателями, который сможет вмещать 120-200 пассажиров. Дальность полета составит более 2000 морских миль (более 3700 км за раз).

Внешне этот самолет похож на классический пассажирский лайнер. В самолете планируется использовать модифицированные газотурбинные двигатели, работающие на водороде вместо реактивного топлива.

2. Второй концепт — это турбовинтовый самолет (предусмотрены два водородных турбовинтовых двигателя, что приводят в действие винты с шестью лопастями).

Самолет сможет вмещать до 100 пассажиров. Он будет способен преодолевать расстояние в более чем 1000 морских миль (примерно 1852 км). Как отметили в концерне, это идеальный вариант для рейсов на короткие расстояния.

3. Третий концерт – самолет со смешанным крылом, когда крыло сливается с корпусом лайнера (Blended-Wing Body — аэродинамическая схема, при которой фюзеляж плавно переходит в крыло). Самолет будет вмещать до 200 пассажиров и сможет совершать полеты на расстояния более 3700 км.

Как рассказал генеральный директор Airbus Гийом Фори, эти концепты позволят концерну “изучить и усовершенствовать дизайн и компоновку первого самолета с нулевым уровнем выбросов”.

Фори выразил мнение, что переход на водород как основной источник энергии для самолетов “потребует решительных действий от всей авиационной экосистемы”, а также поддержки “правительства и промышленных партнеров”.

В то же время аэропортам нужно будет изменить инфраструктуру, чтобы обеспечить транспортировку водорода и заправку лайнеров.

В ближайшие пять лет инженеры концерна Airbus планируют разрабатывать водородные технологии.

Уже в ближайшие месяцы начнутся испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода.

К 2025 году компания намерена запустить авиастроительную программу ZEROe. Полномасштабный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.