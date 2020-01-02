Об этом сообщает агенство Reuters.

В 2019 году компания Airbus продала 863 самолета, что на три больше, чем компания планировала выпустить за год. В это время основной конкурент компании — американская Boeing — поставила только 345 самолетов за 11 месяцев текущего года.

При этом за весь 2018 год Boeing поставил 806 самолетов, опередив Airbus на шесть позиций. С тех пор Airbus смогла увеличить поставки на 7,9% — с 800 до 860 самолетов в год. Для того, чтобы добиться такого результата, компания перешла на 24-часовой режим работы.

Напомним, в 2019 году в компании Boeing приняли решение на время прекратить выпуск самолетов модели 737 MAX. Также вице-президент компании Эрик Линдблад, ответственный за их производство, принял решение уйти в отставку.