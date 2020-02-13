Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
“Рекордная динамика роста пассажиропотока в 21,1% обеспечила нам топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 млн пассажиров. Такая высокая оценка дает силы для новых свершений команде аэропорта”, – говорится в сообщении.
Согласно обнародованному пресс-службой рейтингу, второе место после Борисполя в списке занимает аэропорт Милана, пассажиропоток которого вырос на 16,6%. На третьем месте находится московский аэропорт “Внуково”, пассажиропоток которого увеличился в 2019 года на 11,7%.
На четвертом и пятом местах расположились берлинский аэропорт “Тегель” и аэропорт португальского города Порту.
Сообщается, что Международный совет аэропортов (ACI) каждый месяц составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока.
- Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов заявил, что аэропорт в Белой Церкви получит статус международного.