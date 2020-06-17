Об этом сообщается на сайте аэропорта.

“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года”, – говорится в сообщении.

Согласно расписанию вылетов, вчера, 16 июня, международные рейсы не осуществлялись, но летали самолеты в Ужгород и Запорожье.

Сегодня, 17 июня, в 05:51 утра вылетел самолет в Минск (компания Belavia) и в 06:40 в немецкий Дортмунд, в 10:20 в Будапешт. Также проводится регистрация на рейсы в Мемминген и Лутон. Запланированы на сегодня рейсы в Таллин и Копенгаген.

На завтра, 18 июня, запланированы рейсы в Минск и Берлин.