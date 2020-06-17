Об этом сообщается на сайте аэропорта.
“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года”, – говорится в сообщении.
Согласно расписанию вылетов, вчера, 16 июня, международные рейсы не осуществлялись, но летали самолеты в Ужгород и Запорожье.
Сегодня, 17 июня, в 05:51 утра вылетел самолет в Минск (компания Belavia) и в 06:40 в немецкий Дортмунд, в 10:20 в Будапешт. Также проводится регистрация на рейсы в Мемминген и Лутон. Запланированы на сегодня рейсы в Таллин и Копенгаген.
На завтра, 18 июня, запланированы рейсы в Минск и Берлин.
- Ранее сообщалось, что аэропорт “Киев” (Жуляны) отменил все международные рейсы на 16 июня, объявив об этом в полночь, за несколько часов до вылетов.
- Харьковский аэропорт возобновил свою работу после паузы из-за карантина.