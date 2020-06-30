Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что общее количество сотрудников, которые работают в аэропорту, на данный момент составляет около 2 тысяч людей. При этом в смежных предприятиях работает еще 8 тысяч человек.

“К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли”, – рассказал генеральный директор компании “МАСТЕР-АВИА” Олег Левченко.

По его словам, на подготовку сотрудников уходит слишком много денег, а компания столкнулась с проблемами из-за пандемии коронавируса. При этом со стороны властей не было никакой помощи, несмотря на обращения со стороны руководства аэропорта.

“Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что каждое подразделение аэропорта сейчас решает, кого из сотрудников увольнять и как оптимизировать работу предприятия.