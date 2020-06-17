Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Хочу сообщить, что аэропорт “Киев” им. Сикорского возобновил работу. Авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международных рейсов из аэропорта “Киев”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что столичные власти не закрывали аэропорт: авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение (вследствие вспышки коронавируса и действия карантина).
По словам Кличко, из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт понес большие убытки: ежемесячно предприятие “теряет почти 27 млн гривен”.
В связи с этим мэр столицы озвучил 3 варианта решения проблем аэропорта “Киев”, чтобы “он смог полноценно восстановить свою работу”.
Первый вариант – сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это, по словам Кличко, – худший вариант, который не решит проблем предприятия.
Второй вариант – увеличение доходов посредством установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание, а также закрепление их на законодательном уровне. Такое решение должен принимать Кабинет Министров.
“А также третий вариант – необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами “Борисполь” и “Киев”. Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить Правительство”, – подчеркнул Кличко.
Свои предложения власти Киева уже передали в Кабинет Министров.
(На видео – с 13:30)
- Сегодня ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.