Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) возобновил работу, однако ему необходима помощь для полноценного восстановления.

Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что аэропорт “Киев” им. Сикорского возобновил работу. Авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международных рейсов из аэропорта “Киев”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что столичные власти не закрывали аэропорт: авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение (вследствие вспышки коронавируса и действия карантина).

По словам Кличко, из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт понес большие убытки: ежемесячно предприятие “теряет почти 27 млн гривен”.

В связи с этим мэр столицы озвучил 3 варианта решения проблем аэропорта “Киев”, чтобы “он смог полноценно восстановить свою работу”.

Первый вариант – сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это, по словам Кличко, – худший вариант, который не решит проблем предприятия.

Второй вариант – увеличение доходов посредством установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание, а также закрепление их на законодательном уровне. Такое решение должен принимать Кабинет Министров.

“А также третий вариант – необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами “Борисполь” и “Киев”. Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить Правительство”, – подчеркнул Кличко.

Свои предложения власти Киева уже передали в Кабинет Министров.

(На видео – с 13:30)