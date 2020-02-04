Аэротакси Wisk и правительство Новой Зеландии договорились о проведении пробного полета с пассажирами на полностью электрическом самолете Cora.

Об этом сообщили в пресс-службе Wisk.

“Правительство Новой Зеландии и компания Wisk, an Urban Air Mobility объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании о проведении пробной перевозки пассажиров в Кентербери, Новая Зеландия. Полностью электрическое воздушное такси компании Управлением гражданской авиации Новой Зеландии., называемое Cora, является самолетом, выбранным для испытаний”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания соглашения компания приступит к работе над получением сертификата для Cora от Управления гражданской авиации Новой Зеландии. После сертификации начнется планирования маршрута для испытаний.

Справка. Wisk — независимая компания, базирующаяся в районе залива Сан-Франциско и Новой Зеландии. Ее финансируют американская авиастроительная компания Boeing и Kitty Hawk Corporation, созданная сооснователем Google и исполнительным директором компании Alphabet Ларри Пейджем.

Wisk использует двухместные летательные аппараты Cora, которые компания Пейджа разрабатывала в течение 8 лет и представила общественности в 2018 году.

Cora представляет собой полностью электрическое воздушное такси, которое может вместить два пассажира. Cora рассчитана на полеты на высоте около 1500 метров со скоростью около 160 км/ч. и оснащены 12-ю независимыми подъемными вентиляторами, которые позволяют взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Поэтому Кора не нуждается в взлетно-посадочной полосе. Как сообщается на сайте компании, по состоянию на январь 2020 года было совершено более 1000 пробных полетов Cora.