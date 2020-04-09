В то время как в мире бушует пандемия коронавируса, а ученые разрабатывают вакцину, в Украине производители препаратов с недоказанной эффективностью пытаются продать государству спиртовой раствор двух травок как эффективную защиту от COVID-19.

Об этом пишет издание “Апостроф”.

“Пресловутый “Протефлазид” снова вынырнул из забытья и теперь часто упоминается в медиа. Производитель называет это зелье препаратом для лечения вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции, а с недавнего времени – и потенциальным лекарством от COVID-19. Медики, эксперты и просто здравомыслящие люди называют это “спиртовой настройкой на двух травках”, чем “Протефлазид” по факту и является”, – говорится в публикации.

Спиртовую настойку из щучки и вейника выпускает компания “НПК Экофарм” около 20 лет. За это время препарат не был включен в международные протоколы лечения и в целом мировой медицине неизвестен.

“Первая попытка “впарить” препарат в качестве лечения от коронавируса произошла в феврале, когда на обсервацию в Новых Санжарах привезли украинцев, застрявших в охваченном эпидемией Китае. Тут как тут нарисовался заместитель директора “Экофарм” Александр Гриневич и предложил свою гуманитарную помощь”, – пишет “Апостроф”.

“Поскольку “Протефлазид” вполне логично проигнорировали, Гриневич решил нанести еще один удар и публично сообщил, что “этот противовирусный препарат может блокировать важный фермент коронавируса, что тормозит развитие болезни в целом”. При этом директор “Экофарм” сам признал, что “исследования продолжаются”, поэтому ни научных статей, ни официально подтвержденных результатов пока нет”, – говорится в статье.

Гриневичу и компании “Экофарм” удалось заручиться поддержкой главы Национальной академии медицинских наук Украины Виталия Цимбалюка, который направил письмо премьер-министру с предложением использовать “Протефлазид” как профилактику и лечение от коронавируса. В письме глава НАМНУ ссылается на исследование, доказавшее эффективность препарата.

Оказалось, что так называемое исследование проводил подотчетный Цимбалюку Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, и сводилось оно к компьютерному моделированию.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила руководство НАМНУ в распространении фуфломицинов и лженауки.