Covid-19 Украина

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Академик Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко и защитить язык

Выдающийся украинский ученый, академик Игорь Юхновский призвал президента Украины Владимира Зеленского "не позволить снижать авторитет предыдущих президентов" и защитить украинский язык.

Четверг, 16 июля 2020, 20:13

Об этом он заявил на торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.

“Пусть ваш украинскый язык станет родным и замечательным своим мелодичным звучанием … и распространится на всех ваших соратников и на всю страну. Государственность украинского языка – это основа украинского государства. Сейчас кто против этого – является государственным преступником”, – подчеркнул Юхновский.

Он также призвал Зеленского воспользоваться опытом пятого президента Украины Петра Порошенко.

“Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов”, – отметил Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятие Декларации о суверенитете стало вставным ключом в дверь независимого государства Украина.

“Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться”, – убежден Юхновский.

“Сейчас есть страшная действительность – война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать – то у вас есть Вооруженные силы этой страны”, – обратился он к Зеленскому.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма.

“Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде – Своим действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятых хороших законов Украинского государства”, – пожелал академик.

  • В Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.
Теги: Верховна Рада, Владимир Зеленский, Верховная Рада, ,

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