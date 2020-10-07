В понедельник вечером, 5 октября, стало известно о смерти академика Национальной Академии педагогических наук Ярослава Олийныка. Смерть наступила вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили на сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В сообщении сказано, что Олийнык был деканом географического факультета КНУ им. Шевченко, академиком, членом президии Национальной академии педагогических наук Украины и Академии наук высшего образования Украины.

“Жизнь Ярослава Олейника было неразрывно связано с КНУ имени Тараса Шевченко. Он прошел путь от студента университета к декану географического факультета. Все знали господина Ярослава, замечали его искренность и порядочность, активность и доброжелательность, патриотизм и отзывчивость, обязательность и талант руководителя, трудолюбие и характерность”, – сказано в сообщении.

Профессор умер в возрасте 68 лет.

В университете выразили соболезнования родным и близким Олейника.

О смерти коллеги также сообщил президент Национальной академии педагогических наук Василь Кремень.

“Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олийныка Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус”, – написал Кремень.

За несколько дней до смерти Олийныка без сознания привезли в Александровскую больницу Киева. Там он и умер.

Справка. Ярослав Олийнык родился 14 декабря 1952 года в селе Купчинцы (Тернопольская область).

Глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Украины географических наук, глава ассоциации деканов географических и естественных факультетов высших учебных заведений Украины, Президент Украинского географического общества, член учебно-методического совета СНГ по классическому университетскому образованию.

Заслуженный деятель науки и техники Украины 2002 года. Почетный профессор Полтавского университета потребительской кооперации. Награжден орденом “За заслуги” III степени в 2009 году.

Специалист в области теории общественной географии, региональной политики и природопользования. Научный руководитель школы “Региональные общественно-географические процессы”. Автор более 500 научных трудов.