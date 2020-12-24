Covid-19 Украина

обновлено 24.12.2020 в 17:02

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Аккаунты Геннадия Кернеса в соцсетях стали мемориальными: появилось прощальное видео

В четверг, 24 декабря, все страницы мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер от осложнений коронавируса, перешли в состояние мемориальных.

Четверг, 24 декабря 2020, 17:36

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на страницах Геннадия Кернеса в Facebook, Telegram, Youtube и Instagram появилось прощальное видео. Отмечается, что это видео – последняя публикация во всех аккаунтах политика.

“С этого дня – страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал”, – говорится в сообщении.

В шестиминутное видео поместили годы работы Кернеса на должности мэра Харькова. Ролик демонстрирует успехи и достижения политика, а также раскрывает его личность.

 

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Допис, поширений Геннадий Кернес (@gepard59)

Что известно о Геннадие Кернесе:

В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.

В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.

2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.

В 2002-м стал секретарем городского совета.

В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.

В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.

В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.

В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
  • С самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.
Теги: видео, Кернес, меморіальні сторінки, соцсети

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