Аккаунты Геннадия Кернеса в соцсетях стали мемориальными: появилось прощальное видео

В четверг, 24 декабря, все страницы мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер от осложнений коронавируса, перешли в состояние мемориальных.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на страницах Геннадия Кернеса в Facebook, Telegram, Youtube и Instagram появилось прощальное видео. Отмечается, что это видео – последняя публикация во всех аккаунтах политика.

“С этого дня – страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал”, – говорится в сообщении.

В шестиминутное видео поместили годы работы Кернеса на должности мэра Харькова. Ролик демонстрирует успехи и достижения политика, а также раскрывает его личность.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Геннадий Кернес (@gepard59)