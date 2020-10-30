За последний квартал 2020 акции Apple упали более чем на 5% (порядка $100 млрд). Это самое высокое квартальное падение за два года.

Об этом сообщает издание Reuters.

Компания Apple опубликовала квартальный отчет, который охватывает промежуток до 26 сентября. Аналитики прогнозировали падение прибыли компании, однако она составила 64,7 млрд долларов и 73 цента на акцию, что на 1 млрд и 3 цента выше, чем ожидалось.

В этом году Apple выпустила множество новых продуктов и услуг, которые ее клиенты приняли хорошо, находясь в основном дома во время пандемии.

Бурные продажи Mac и AirPods увеличили общий доход и прибыль больше, чем ожидали аналитики, но продажи iPhone упали на 20,7% — до 26,4 млрд долларов.

Падение специалисты связывают поздним (по сравнению с предыдущими годами) выпуском новых смартфонов, который заставил клиентов отложить покупку новых устройств. Выпуск iPhone 12 был задержан на месяц из-за коронавируса.