Об этом сообщает издание Reuters.

Компания Apple опубликовала квартальный отчет, который охватывает промежуток до 26 сентября. Аналитики прогнозировали падение прибыли компании, однако она составила 64,7 млрд долларов и 73 цента на акцию, что на 1 млрд и 3 цента выше, чем ожидалось.

В этом году Apple выпустила множество новых продуктов и услуг, которые ее клиенты приняли хорошо, находясь в основном дома во время пандемии.

Бурные продажи Mac и AirPods увеличили общий доход и прибыль больше, чем ожидали аналитики, но продажи iPhone упали на 20,7% — до 26,4 млрд долларов.

Падение специалисты связывают поздним (по сравнению с предыдущими годами) выпуском новых смартфонов, который заставил клиентов отложить покупку новых устройств. Выпуск iPhone 12 был задержан на месяц из-за коронавируса.