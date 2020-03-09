Об этом сообщает российское агенство “Интерфакс”.

Упали акции следующих компаний:

  • “Роснефти” на 22,5 %;
  • “Газпрома” на 15,4 %;
  • “НОВАТЭКа” на 11,1 %;
  • “ЛУКОЙЛа” на 17,3 %;
  • “Татнефти” на 19 %.

Капитализация металлургических компаний также падает: “Северсталь” уже потеряла 7 %, НЛМК – 12,5 %, Evraz – 11,4 %.

Котировки “Магнита” рухнули на 17 %, X5 Retail Group – на 14 %.

GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2 %.