Об этом сообщает российское агенство “Интерфакс”.
Упали акции следующих компаний:
- “Роснефти” на 22,5 %;
- “Газпрома” на 15,4 %;
- “НОВАТЭКа” на 11,1 %;
- “ЛУКОЙЛа” на 17,3 %;
- “Татнефти” на 19 %.
Капитализация металлургических компаний также падает: “Северсталь” уже потеряла 7 %, НЛМК – 12,5 %, Evraz – 11,4 %.
Котировки “Магнита” рухнули на 17 %, X5 Retail Group – на 14 %.
GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2 %.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.