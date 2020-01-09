Акции производителя электромобилей Tesla Inc (TSLA.O) подскочили почти на 5 % в среду, закрывшись на рекордных 492,14 долл. за акцию и увеличив свою рыночную капитализацию почти до 89 млрд долларов, или на 2 млрд долл. Эта сумма больше рыночных капиталовложений General Motors и Ford в 50 млрд долл и 37 миллиардов долларов соответственно.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla получила неожиданную прибыль в третьем квартале.

Прогресс, достигнутый главным исполнительным директором Tesla Иланом Маском, бросил вызов другим трейдерам, ожидая, что автопроизводитель будет все больше настигать автомобильные гиганты, включая GM и Ford.

Подчеркивая доверие инвесторов к Маску и будущему росту его компании, его рыночная капитализация опередила своих конкурентов в США, даже несмотря на то, что их бизнес идет намного лучше, чем у Tesla. GM и Ford поставили в США в прошлом году более 2 миллионов автомобилей по сравнению с поставками Tesla по всему миру в 367 500 автомобилей.

Тем не менее Tesla в последние годы неоднократно не выполняла плановые задания про производству авто.

Кроме того, большинство основных автопроизводителей продолжают наращивать производство новых поколений электромобилей, способных конкурировать с Tesla.

Немецкие автопроизводители Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG пообещали выпустить полностью электрические премиум-модели. Бренд GM Cadillac готовится выпустить серию электрических внедорожников и автомобилей, в то время как электрический внедорожник Ford Mustang Mach-E, представленный в ноябре, будет выпущен в конце этого года и может конкурировать с Tesla Model X или моделью Y. У Ford, у GM и других производителей есть электрические пикапы.

А вот электромобили от Audi, Jaguar и Porsche пока не достигли диапазона пробега Tesla между подзарядками.

Стоит отметить, что акции GM практически не изменились за последние 12 месяцев, в то время как Ford вырос на 10 %.