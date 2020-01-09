Об этом сообщает агентство Reuters.
Tesla получила неожиданную прибыль в третьем квартале.
Прогресс, достигнутый главным исполнительным директором Tesla Иланом Маском, бросил вызов другим трейдерам, ожидая, что автопроизводитель будет все больше настигать автомобильные гиганты, включая GM и Ford.
Подчеркивая доверие инвесторов к Маску и будущему росту его компании, его рыночная капитализация опередила своих конкурентов в США, даже несмотря на то, что их бизнес идет намного лучше, чем у Tesla. GM и Ford поставили в США в прошлом году более 2 миллионов автомобилей по сравнению с поставками Tesla по всему миру в 367 500 автомобилей.
Тем не менее Tesla в последние годы неоднократно не выполняла плановые задания про производству авто.
Кроме того, большинство основных автопроизводителей продолжают наращивать производство новых поколений электромобилей, способных конкурировать с Tesla.
Немецкие автопроизводители Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG пообещали выпустить полностью электрические премиум-модели. Бренд GM Cadillac готовится выпустить серию электрических внедорожников и автомобилей, в то время как электрический внедорожник Ford Mustang Mach-E, представленный в ноябре, будет выпущен в конце этого года и может конкурировать с Tesla Model X или моделью Y. У Ford, у GM и других производителей есть электрические пикапы.
А вот электромобили от Audi, Jaguar и Porsche пока не достигли диапазона пробега Tesla между подзарядками.
Стоит отметить, что акции GM практически не изменились за последние 12 месяцев, в то время как Ford вырос на 10 %.
- Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.