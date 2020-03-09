Об этом сообщается в материале американского издания New York Times.
“Продажи акций достигают крайностей, поскольку инвесторы сталкиваются с новым кризисом. Нефтяные рынки рухнули, и в понедельник акции резко упали, так как внезапное столкновение крупнейших мировых производителей нефти дало уже потрясенным инвесторам еще одну причину для беспокойства о мировой экономике”, – говорится в статье.
Уточняется, что уже через пять минут после начала торгового дня падение индекса S&P в США достигло семи процентов, что автоматически остановило торговлю на 15 минут. После этого торг восстановился и упал еще на 6 процентов.
“Финансовые рынки колебались в течение нескольких недель, поскольку инвесторы изо всех сил пытались количественно оценить экономическое воздействие распространяющегося коронавируса: акции упали, цены на нефть упали, а доходность по государственным облигациям вызвала у инвесторов ощущение, что ситуация еще хуже”, – сказано в материале.
Отмечается, что хотя низкие цены на нефть могут быть выгодными, они также могут и подорвать экономику, сильно зависящую от нефтяных долларов.
“Поскольку акции упали, инвесторы, ищущие безопасную гавань, подняли доходность государственных облигаций до исторического минимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые находятся под пристальным наблюдением, которая падает по мере роста цены облигаций, упала ниже 0,5 процента, примерно на половину от уровня всего лишь неделю назад”, – говорится в статье.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- 9 марта на Лондонской фондовой бирже произошел обвал акций российских компаний – причиной стал обвал нефтяных цен.
- Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года.