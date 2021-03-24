Киевский активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный требует от замминистра внутренних дел Антона Геращенко и МВД извинений, а также опровержения недостоверной информации относительно его участия в акции под Офисом президента 20 марта.

Соответствующее заявление Ратушный опубликовал на своей странице в Facebook. Документ также есть в распоряжении #Букв.

Речь идет о смонтированном видео с участниками акции под Офисом президента, которое Геращенко опубликовал накануне. Фигурантов записи он назвал “кучкой провокаторов”, которые “поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий”.

Геращенко заверил, что участники этих событий “установлены и будут отвечать за свои поступки”. Причем некоторых участников идентифицировали по одежде.

Среди прочих на этом видео был показан активист в шапке, капюшоне и защитной маске. В МВД утверждают, что это Роман Ратушный.

Сам активист опровергает свою причастность к любым противоправным действиям под ОПУ.

Ратушный также указывает на то, что обнародованная Геращенко видеозапись содержит его персональные данные (ФИО – Ратушный Роман Тарасович), род деятельности (глава общественной организации) и изображение (фотография в правой части кадра, которую в МВД разместили якобы для “идентификации” участника акции под ОПУ).

Активист отмечает, что этот ролик унижает его честь и достоинство, негативно влияет на деловую репутацию, “а также является очевидным нарушением презумпции невиновности”.

“Неустановленное лицо в маске, с которым меня якобы сравнивают, никаких противоправных действий на видео не совершает. Однако, учитывая характер видеозаписи и подпись к нему, размещение моих персональных данных и фотоснимка, очевидно, что видеоролик имеет целью создание негативного отношения ко мне со стороны лиц, что его просматривают. Цель ролика, очевидно, – создать впечатление, что я совершил неправомерные действия (преступление), что является основанием для моего уголовного преследования. Таким образом этот ролик унижает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою репутацию“, – подчеркнул Ратушный.

Активист добавил, что никогда не давал разрешения на использование своего фото ни МВД, ни лично Антону Геращенко.

“Указанная видеозапись содержит мои персональные данные и фотографию.., которые в общем контексте видеоролика и сопровождающей надписи создают у стороннего зрителя впечатление о моей причастности к незаконным действиям, наличии оснований для преследования меня в уголовном порядке, а также что такое уголовное преследование уже происходит. А это не соответствует действительности. Поэтому считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться“, – отметил Ратушный.

Активист напомнил, что “право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений соответствует обязанности не распространять о лице недостоверную информацию и такую, что порочит его достоинство, честь или деловую репутацию”.

“И очевидно, что в данном случае Антон Геращенко, являясь должностным лицом – заместителем министра МВД, этим долгом пренебрег”, – добавил он.

Ратушный уточнил, что статья 277 Гражданского кодекса Украины дает ему право на ответ и опровержение в случае нарушения личных неимущественных прав в результате распространения недостоверной информации.

Активист требует от МВД и Антона Геращенко:

Прекратить незаконное использование его фото и личной информации путем удаления указанного поста Геращенко и видео.

Опровергнуть недостоверную информацию, размещенную в посте Геращенко, и публично извиниться за ее размещение путем публикации на Facebook-странице соответствующего публичного заявления.

Ратушный требует от Геращенко обнародовать публичный пост следующего содержания: “Прошу прощения у Ратушного Романа Тарасовича за распространение неправдивой информации о его причастности к незаконным действиям во время акции протеста 20.03.2021 года и размещение соответствующего манипулятивного видеоролика. На будущее обязуюсь уважать и не нарушать права и свободы граждан, предусмотренные Конституцией и законами Украины, Европейской конвенцией по правам человека, в частности – право на свободу мирных собраний, право на приватность, презумпцию невиновности”.

В случае игнорирования своих требований активист планирует обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба.