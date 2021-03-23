Акция в поддержку Стерненко: полиция вручила подозрение уже 5 активистам

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозрение еще одному участнику объявлено ​​в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Подозрение в совершении хулиганских действий объявлено уроженцу Винницкой области за разбиение окон в дверях ОПУ (сегодня суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест), одному из организаторов и еще двум участникам акции.

Лидер “Неизвестного патриота” Евгений Строкань обнародовал в Facebook видео, как ему вручали подозрение.

Строкань отметил, что полицейские выследили его после того, как он встретил Влада Сорда под Печерским судом.