Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 23:01

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Акция в поддержку Стерненко: полиция вручила подозрение уже 5 активистам

23 марта полиция вручила подозрение в хулиганстве еще двум активистам.

Вторник, 23 марта 2021, 23:50

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозрение еще одному участнику объявлено ​​в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Подозрение в совершении хулиганских действий объявлено уроженцу Винницкой области за разбиение окон в дверях ОПУ (сегодня суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест), одному из организаторов и еще двум участникам акции.

Лидер “Неизвестного патриота” Евгений Строкань обнародовал в Facebook видео, как ему вручали подозрение.

Строкань отметил, что полицейские выследили его после того, как он встретил Влада Сорда под Печерским судом.

Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Теги: Нацполіція, акция протеста, Банкова, Нацполіція, Сергей Стерненко

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