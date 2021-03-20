Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.
Как известно, участники акции бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса президента краской и оставили на его стенах надписи, разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины, а также входные двери.
Правоохранители квалифицировали эти события как “хулиганство”.
В полиции также сообщили о задержании “одного из самых агрессивных участников” акции “за совершение противоправных действий”.
“Это – уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Следственным отделом Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Между тем в соцсетях появилась информация, кого именно задержали полицейские.
Как информирует “Рух Опору Капитуляции”, это Владислав Гранецкий-Стафийчук. Его задержали примерно в 21:26 на перекрестке Банковая-Институтская и доставили в Печерский райотдел полиции.
В Telegram-канале Стерненко сообщается, что Гранецкий-Стафийчук (псевдо – Влад Сорд) – основатель издательства “Дом Химер”, ветеран 93-й отдельной механизированной бригады.
Есть информация, что его хотят увезти в следственный изолятор временного содержания под Киевом. А в качестве доказательства у него забрали одежду. Меру пресечения задержанному могут избрать завтра в Печерском райсуде Киева.
Заключение Стерненко
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.
Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.
Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.
Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
- 23 февраля на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
- 27 февраля участники протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Кроме того, акция состоялась у Офиса президента.
- Акции в поддержку активиста прошли также 8 и 9 марта.