Правоохранители открыли уголовное производство по факту сегодняшней акции под Офисом президента в Киеве, которая была организована в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

Как известно, участники акции бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса президента краской и оставили на его стенах надписи, разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины, а также входные двери.

Правоохранители квалифицировали эти события как “хулиганство”. В полиции также сообщили о задержании “одного из самых агрессивных участников” акции “за совершение противоправных действий”.

“Это – уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Между тем в соцсетях появилась информация, кого именно задержали полицейские.

Как информирует “Рух Опору Капитуляции”, это Владислав Гранецкий-Стафийчук. Его задержали примерно в 21:26 на перекрестке Банковая-Институтская и доставили в Печерский райотдел полиции.

В Telegram-канале Стерненко сообщается, что Гранецкий-Стафийчук (псевдо – Влад Сорд) – основатель издательства “Дом Химер”, ветеран 93-й отдельной механизированной бригады.

Есть информация, что его хотят увезти в следственный изолятор временного содержания под Киевом. А в качестве доказательства у него забрали одежду. Меру пресечения задержанному могут избрать завтра в Печерском райсуде Киева.

Заключение Стерненко

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.