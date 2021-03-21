Ветерану, основателю издательства "Дом химер" Владу Сорду (Стафийчук), которого полиция задержала после акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у Офиса президента, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Об этом телеканалу “Суспільний” сообщил его адвокат Дмитрий Мазурок.

По его словам, Сорда задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли его задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи.

“Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться”, – рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защиты Сорда позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело Сорда скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Ветерану инкриминируют “хулиганство с использованием оружия”. Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

“Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержания под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть”, – рассказал адвокат.

Заключение Стерненко

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.