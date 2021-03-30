Во вторник, 30 марта, в Верховной Раде Украины состоятся сразу три внеочередных пленарных заседания.

Об этом сообщили в прессслужбе ВР.

Первое заседание запланировано на 13:00. Оно созвано по требованию 155 народных депутатов.

Ключевой темой, которой будет посвящено первое заседание, является обострение ситуации на Донбассе.

Так, нардепы планируют заслушать главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака “относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта”.

После этого депутаты рассмотрят проект постановления “О заявлении Верховной Рады Украины относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта” (№ 5312).

Второе заседание запланировано после завершения первого. Его созывают “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.

К рассмотрению запланировано 13 вопросов:

• законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№ 3553);

• проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 (№ 5300)

• законопроект о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” (№ 5064);

• законопроект о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2021 год” по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197);

• проект закона о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации (№ 4020);

• законопроекты о легализации (амнистии) капиталов (стимулировании детенизации доходов путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет) (№№ 5153, 5155, 5156);

• проект закона о разблокировании аукционов большой приватизации (№ 4543);

• законопроект об усилении ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности (№ 4157);

• проект закона об установлении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности (№ 3931);

• законопроект о внесении изменений в закон Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус” (№ 4355);

• проект закона о присуждении ученых степеней (№ 4667-1).

По завершению второго внеочередного заседания планируется третье, в повестку дня которого включены шесть вопросов.

Так, планируется заслушать информацию силовиков об акции протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась у здания Офиса президента в Киеве 20 марта. Будут заслушаны: глава Службы безопасности Иван Баканов, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Кроме того, нардепы попытаются принять проект постановления об осуждении указанной акции протеста у ОПУ.

Также к рассмотрению запланированы следующие вопросы:

• проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря Колыхаева (стал мэром Херсона) (№ 4447);

• проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Александра Скичко (стал главой Черкасской ОГА) (№ 5012)

• проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова (в связи со смертью Геннадия Кернеса) (№ 5292);

• проект постановления о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области.