Об этом сообщили сам активист в Twitter и юридическая компания “Миллер“, адвокаты которой представляют активиста.
Как сообщалось ранее, 31 марта в ходе заседания по избранию меры пресечения Филимонову адвокаты заявили судьи Кристине Константиновой отвод. Утром 1 апреля заявление об отводе рассмотрела судья Вита Бортницкая, которая не удовлетворила требование защиты.
В 16:30 Константинова продолжила судебное заседание. В итоге судья приняла решение удовлетворить ходатайство обвинения и избрала Филимонову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без применения электронного браслета до 23 мая текущего года.
Адвокаты также отметили, что судья снова отказала в допросе свидетелей защиты, в частности, нардепа от “Голоса” Ярослава Юрчишина и жены подозреваемого.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.