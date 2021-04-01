Об этом сообщили сам активист в Twitter и юридическая компания “Миллер“, адвокаты которой представляют активиста.

Как сообщалось ранее, 31 марта в ходе заседания по избранию меры пресечения Филимонову адвокаты заявили судьи Кристине Константиновой отвод. Утром 1 апреля заявление об отводе рассмотрела судья Вита Бортницкая, которая не удовлетворила требование защиты.

В 16:30 Константинова продолжила судебное заседание. В итоге судья приняла решение удовлетворить ходатайство обвинения и избрала Филимонову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без применения электронного браслета до 23 мая текущего года.

Адвокаты также отметили, что судья снова отказала в допросе свидетелей защиты, в частности, нардепа от “Голоса” Ярослава Юрчишина и жены подозреваемого.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это: